https://ria.ru/20220505/blokada-1786905199.html

В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины - РИА Новости, 05.05.2022

В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше не существует, идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами, сообщил... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T06:19

2022-05-05T06:19

2022-05-05T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше не существует, идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Кроме того, по его словам, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью."В перспективе по ним пойдут <...> пассажирские поезда", — подчеркнул Крючков.Собеседник агентства уточнил, что в самих освобожденных регионах уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт."Это первый показатель того, что жизнь входит в мирное русло", — заключил Крючков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/internet-1786815304.html

https://ria.ru/20220504/krym-1786779677.html

украина

херсонская область

россия

симферополь

республика крым

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, херсонская область , россия, симферополь, республика крым, донбасс, олег крючков