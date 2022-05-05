https://ria.ru/20220505/biryukov-1786966546.html

Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий

Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий - РИА Новости, 05.05.2022

Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий

Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:29

2022-05-05T12:29

2022-05-05T12:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

жкх

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758433244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c876dab092f8902dc1c5f07926c16c9a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - отметил Бирюков.По его словам, предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в том числе более чем в 34 тысячах жилых домов."Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил заместитель мэра. Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

https://realty.ria.ru/20220505/park-1786917740.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, жкх, москва