Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220505/biryukov-1786966546.html
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий - РИА Новости, 05.05.2022
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий
Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:29
2022-05-05T12:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
жкх
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758433244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c876dab092f8902dc1c5f07926c16c9a.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - отметил Бирюков.По его словам, предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в том числе более чем в 34 тысячах жилых домов."Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил заместитель мэра. Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
https://realty.ria.ru/20220505/park-1786917740.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758433244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_289c60ff7b2ef1a9adce1946d1ee3806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, жкх, москва
12:29 05.05.2022
 

Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Отопление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - отметил Бирюков.
Скейт-парк - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 09:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Скейт-парки и памп-треки появятся на окраине Битцевского леса
По его словам, предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в том числе более чем в 34 тысячах жилых домов.
"Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил заместитель мэра. Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковЖКХМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала