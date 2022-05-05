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Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий - РИА Новости, 05.05.2022
Бирюков: отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий
Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:29
2022-05-05T12:29
2022-05-05T12:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
жкх
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - отметил Бирюков.По его словам, предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в том числе более чем в 34 тысячах жилых домов."Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил заместитель мэра. Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петр бирюков, жкх, москва
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Отопительный сезон в Москве продлили из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - отметил Бирюков.
По его словам, предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в том числе более чем в 34 тысячах жилых домов.
"Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил заместитель мэра. Он подчеркнул, что после завершения отопительного сезона в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.