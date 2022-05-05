https://ria.ru/20220505/biorazrabotki-1787031173.html

Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев

Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев - РИА Новости, 05.05.2022

Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев

Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:04

2022-05-05T16:04

2022-05-05T16:10

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере биоразработок носит угрожающий характер, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Тот объем информации, поступающий в комиссию, подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер", - сказал политик по итогам заседания научно-консультационного совета.Сенатор подчеркнул, что, по утверждению США, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 года. "Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для своих интересов преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае - биологического, бактериологического оружия в любой точке земного шара", - сказал Косачев.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, сша, украина, россия, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр