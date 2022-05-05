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Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев - РИА Новости, 05.05.2022
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Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев - РИА Новости, 05.05.2022
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев
Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:04
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общество
здоровье - общество
сша
украина
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совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере биоразработок носит угрожающий характер, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Тот объем информации, поступающий в комиссию, подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер", - сказал политик по итогам заседания научно-консультационного совета.Сенатор подчеркнул, что, по утверждению США, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 года. "Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для своих интересов преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае - биологического, бактериологического оружия в любой точке земного шара", - сказал Косачев.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
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общество, здоровье - общество, сша, украина, россия, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
16:04 05.05.2022 (обновлено: 16:10 05.05.2022)
 
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев

Сенатор Косачев: действия США в сфере биоразработок носят угрожающий характер

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере биоразработок носит угрожающий характер, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Тот объем информации, поступающий в комиссию, подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер", - сказал политик по итогам заседания научно-консультационного совета.
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Сенатор подчеркнул, что, по утверждению США, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 года. "Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для своих интересов преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае - биологического, бактериологического оружия в любой точке земного шара", - сказал Косачев.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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