https://ria.ru/20220505/biorazrabotki-1787031173.html
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев - РИА Новости, 05.05.2022
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев
Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:04
2022-05-05T16:04
2022-05-05T16:10
общество
здоровье - общество
сша
украина
россия
совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере биоразработок носит угрожающий характер, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Тот объем информации, поступающий в комиссию, подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер", - сказал политик по итогам заседания научно-консультационного совета.Сенатор подчеркнул, что, по утверждению США, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 года. "Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для своих интересов преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае - биологического, бактериологического оружия в любой точке земного шара", - сказал Косачев.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, сша, украина, россия, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
16:04 05.05.2022 (обновлено: 16:10 05.05.2022)
Действия США по биоразработкам носят угрожающий характер, заявил Косачев
Сенатор Косачев: действия США в сфере биоразработок носят угрожающий характер
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, подтверждает, что деятельность американцев в сфере биоразработок носит угрожающий характер, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Тот объем информации, поступающий в комиссию, подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер", - сказал политик по итогам заседания научно-консультационного совета.
Сенатор подчеркнул, что, по утверждению США, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 года. "Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для своих интересов преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае - биологического, бактериологического оружия в любой точке земного шара", - сказал Косачев.
На территории Украины
сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона
, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США
уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия
в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.