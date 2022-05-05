https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html

Косачев сравнил действия США по биолабораториям с "полумафией грузчиков"

Косачев сравнил действия США по биолабораториям с "полумафией грузчиков" - РИА Новости, 05.05.2022

Косачев сравнил действия США по биолабораториям с "полумафией грузчиков"

Действия США по созданию биолабораторий в разных странах напоминает деятельность так называемой "полумафией грузчиков" в аэропорту Шереметьево в 90-х годах,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:16

2022-05-05T15:16

2022-05-05T15:16

мария захарова

сша

украина

россия

министерство обороны сша

шереметьево (аэропорт)

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в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Действия США по созданию биолабораторий в разных странах напоминает деятельность так называемой "полумафией грузчиков" в аэропорту Шереметьево в 90-х годах, когда все этапы разбиваются по-отдельности и только в совокупности можно установить преступление, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В голову приходит сравнение с (событиями), когда в 90-х годах в Шереметьево была раскрыта "полумафия грузчиков", - сказал политик в четверг на заседании научно-консультационного совета при парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.Косачев пояснил, что все действия этой мафии были разделены на отдельные этапы, каждый из которых не составлял криминал, и "только в совокупности можно было назвать эти действия воровством и грабежом".Так, один из грузчиков снимал багаж с транспортера, второй - переносил в служебную комнату и только третий вскрывал замочки."То же самое, очевидно, мы имеем в случае с действиями США по созданию биолабораторий в десятках государств, прежде всего, в непосредственной близости от РФ, в данном случае - на Украине", - подчеркнул законодатель.Он отметил, что деятельность парламентской комиссии будет более эффективной, если она будет опираться на две составляющие - то, чем занимаются Минобороны, другие ведомства - установление фактов, и вторая часть - это интерпретация этих фактов. "И здесь уже мы никоим образом не сможем обойтись без экспертизы, без науки", - отметил он.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html

https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мария захарова, сша, украина, россия, министерство обороны сша, шереметьево (аэропорт), вооруженные силы рф, в мире, константин косачев, совет федерации рф