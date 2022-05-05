https://ria.ru/20220505/bilayn-1786943029.html

Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров - РИА Новости, 05.05.2022

Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планируют в ближайшее время разработать обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:28

2022-05-05T11:28

2022-05-05T11:28

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технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планируют в ближайшее время разработать обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит анализировать эффективность работы сотрудников колл-центров, сообщает компания."Сейчас мы активно разрабатываем сервис, который транскрибирует аудио в текст, а потом анализирует его содержание. Решение позволит сотрудникам оттачивать навыки коммуникации на голосовом тренажере, через обучение улучшать качество обслуживания клиента", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам и технологиям больших данных билайна Константина Романова.По его словам, с помощью аудио-аналитической модели, которая будет встроена в рабочие системы, сотрудник колл-центра сможет обучаться в процессе работы: после каждого разговора с клиентом платформа будет давать ему оценку, обращать внимание на ошибки, подсказывать, какую информацию надо изучить, чтобы не допускать их в будущем.Эксперты билайна также реализуют блок тестирования навыков сотрудников в формате "тайного покупателя".Как пояснил Романов, платформа генерирует сценарии, которые позволяют сотруднику погрузиться в ситуацию, когда с ним "говорит" настоящий клиент."В процессе обучения в сценариях меняются характер коммуникации, интонация и голос. Специалист, в свою очередь, решает возможные "конфликты", определяет "потребности" клиентов и получает необходимую информацию для изучения", - сказал он.

https://ria.ru/20220408/chipy-1782541342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, технологии, билайн, россия