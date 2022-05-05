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Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров - РИА Новости, 05.05.2022
Билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планируют в ближайшее время разработать обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:28
2022-05-05T11:28
2022-05-05T11:28
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билайн
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планируют в ближайшее время разработать обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит анализировать эффективность работы сотрудников колл-центров, сообщает компания."Сейчас мы активно разрабатываем сервис, который транскрибирует аудио в текст, а потом анализирует его содержание. Решение позволит сотрудникам оттачивать навыки коммуникации на голосовом тренажере, через обучение улучшать качество обслуживания клиента", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам и технологиям больших данных билайна Константина Романова.По его словам, с помощью аудио-аналитической модели, которая будет встроена в рабочие системы, сотрудник колл-центра сможет обучаться в процессе работы: после каждого разговора с клиентом платформа будет давать ему оценку, обращать внимание на ошибки, подсказывать, какую информацию надо изучить, чтобы не допускать их в будущем.Эксперты билайна также реализуют блок тестирования навыков сотрудников в формате "тайного покупателя".Как пояснил Романов, платформа генерирует сценарии, которые позволяют сотруднику погрузиться в ситуацию, когда с ним "говорит" настоящий клиент."В процессе обучения в сценариях меняются характер коммуникации, интонация и голос. Специалист, в свою очередь, решает возможные "конфликты", определяет "потребности" клиентов и получает необходимую информацию для изучения", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, технологии, билайн, россия
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости
. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн
) планируют в ближайшее время разработать обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит анализировать эффективность работы сотрудников колл-центров, сообщает компания.
"Сейчас мы активно разрабатываем сервис, который транскрибирует аудио в текст, а потом анализирует его содержание. Решение позволит сотрудникам оттачивать навыки коммуникации на голосовом тренажере, через обучение улучшать качество обслуживания клиента", - приводятся в сообщении слова директора по продуктам и технологиям больших данных билайна Константина Романова.
По его словам, с помощью аудио-аналитической модели, которая будет встроена в рабочие системы, сотрудник колл-центра сможет обучаться в процессе работы: после каждого разговора с клиентом платформа будет давать ему оценку, обращать внимание на ошибки, подсказывать, какую информацию надо изучить, чтобы не допускать их в будущем.
Эксперты билайна также реализуют блок тестирования навыков сотрудников в формате "тайного покупателя".
"Сотруднику поступает звонок от робота, который движется по заданному сценарию, качество отработки которого необходимо проверить. В зависимости от ответов сотрудника развивается диалог, а по итогам сотрудник получает результаты тестирования", - говорится в сообщении.
Как пояснил Романов, платформа генерирует сценарии, которые позволяют сотруднику погрузиться в ситуацию, когда с ним "говорит" настоящий клиент.
"В процессе обучения в сценариях меняются характер коммуникации, интонация и голос. Специалист, в свою очередь, решает возможные "конфликты", определяет "потребности" клиентов и получает необходимую информацию для изучения", - сказал он.