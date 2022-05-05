https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786912242.html

Более 12,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Более 12,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 05.05.2022

Более 12,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 12,5 тысячи беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:57

2022-05-05T08:57

2022-05-05T08:57

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ростовская область

донецкая народная республика

в мире

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773927036_0:183:2702:1703_1920x0_80_0_0_cf7250d30066c02b63a253d3dff953ff.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Накануне в экстренных службах РИА Новости рассказали, что более 1,1 миллиона беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

ростовская область

донецкая народная республика

украина

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ростовская область, донецкая народная республика, в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, луганская народная республика