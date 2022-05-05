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Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск - РИА Новости, 05.05.2022
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Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск
Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск - РИА Новости, 05.05.2022
Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск
Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:43
2022-05-05T08:43
россия
общество
амурская область
благовещенск
донецкая народная республика
василий орлов (губернатор)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка расположили в пункте временного размещения, сообщает правительство Амурской области."Глава региона Василий Орлов посетил пункт временного размещения в Благовещенске. Здесь обустраивается 30 вынужденных переселенцев – шесть семей, из них 13 взрослых и 17 детей, которые сегодня прибыли в Амурскую область на поезде из Таганрога. Среди них три многодетные семьи, в одной из них воспитывается семь детей. Самому маленькому в июне 2022 года исполнится один год", - сообщает правительство Приамурья.В пункте временного размещения организовано бесплатное питание, обустроена детская игровая комната, в ближайшее время специалисты социальных служб начнут работать с документами приехавших.Как сообщают власти, всех прибывших осмотрели врачи, те, кто в этом нуждался, получили первичную медицинскую помощь, возле пункта временного размещения работает передвижной медицинский комплекс."В первую очередь необходимо комфортно разместить людей, обеспечить медицинское обслуживание, собрать отзывы от людей: что нравится, а что нужно добавить. После этого мы встретимся и обсудим, какие есть предложения и проблемы. В целом в Амурской области накоплен большой опыт по размещению людей в пунктах временного размещения в связи с частными ЧС. Этот опыт нам нужно сегодня применить при встрече беженцев с ДНР и ЛНР", - приводит правительство Амурской области слова Орлова.
https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
россия
амурская область
благовещенск
донецкая народная республика
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россия, общество, амурская область, благовещенск, донецкая народная республика, василий орлов (губернатор), эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:43 05.05.2022
 
Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск

В Благовещенск прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка расположили в пункте временного размещения, сообщает правительство Амурской области.
"Глава региона Василий Орлов посетил пункт временного размещения в Благовещенске. Здесь обустраивается 30 вынужденных переселенцев – шесть семей, из них 13 взрослых и 17 детей, которые сегодня прибыли в Амурскую область на поезде из Таганрога. Среди них три многодетные семьи, в одной из них воспитывается семь детей. Самому маленькому в июне 2022 года исполнится один год", - сообщает правительство Приамурья.
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В пункте временного размещения организовано бесплатное питание, обустроена детская игровая комната, в ближайшее время специалисты социальных служб начнут работать с документами приехавших.
Как сообщают власти, всех прибывших осмотрели врачи, те, кто в этом нуждался, получили первичную медицинскую помощь, возле пункта временного размещения работает передвижной медицинский комплекс.
"В первую очередь необходимо комфортно разместить людей, обеспечить медицинское обслуживание, собрать отзывы от людей: что нравится, а что нужно добавить. После этого мы встретимся и обсудим, какие есть предложения и проблемы. В целом в Амурской области накоплен большой опыт по размещению людей в пунктах временного размещения в связи с частными ЧС. Этот опыт нам нужно сегодня применить при встрече беженцев с ДНР и ЛНР", - приводит правительство Амурской области слова Орлова.
 
РоссияОбществоАмурская областьБлаговещенскДонецкая Народная РеспубликаВасилий Орлов (губернатор)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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