https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786911169.html

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск - РИА Новости, 05.05.2022

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:43

2022-05-05T08:43

2022-05-05T08:43

россия

общество

амурская область

благовещенск

донецкая народная республика

василий орлов (губернатор)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5a73a0474b922f3f646b57cea9ec671.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка расположили в пункте временного размещения, сообщает правительство Амурской области."Глава региона Василий Орлов посетил пункт временного размещения в Благовещенске. Здесь обустраивается 30 вынужденных переселенцев – шесть семей, из них 13 взрослых и 17 детей, которые сегодня прибыли в Амурскую область на поезде из Таганрога. Среди них три многодетные семьи, в одной из них воспитывается семь детей. Самому маленькому в июне 2022 года исполнится один год", - сообщает правительство Приамурья.В пункте временного размещения организовано бесплатное питание, обустроена детская игровая комната, в ближайшее время специалисты социальных служб начнут работать с документами приехавших.Как сообщают власти, всех прибывших осмотрели врачи, те, кто в этом нуждался, получили первичную медицинскую помощь, возле пункта временного размещения работает передвижной медицинский комплекс."В первую очередь необходимо комфортно разместить людей, обеспечить медицинское обслуживание, собрать отзывы от людей: что нравится, а что нужно добавить. После этого мы встретимся и обсудим, какие есть предложения и проблемы. В целом в Амурской области накоплен большой опыт по размещению людей в пунктах временного размещения в связи с частными ЧС. Этот опыт нам нужно сегодня применить при встрече беженцев с ДНР и ЛНР", - приводит правительство Амурской области слова Орлова.

https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html

россия

амурская область

благовещенск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, амурская область, благовещенск, донецкая народная республика, василий орлов (губернатор), эвакуация жителей днр и лнр в россию