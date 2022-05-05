Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск
В Благовещенск прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР прибыли в Благовещенск, 30 человек из Мариуполя, Донецка, Волновахского района и поселка городского типа Владимировка расположили в пункте временного размещения, сообщает правительство Амурской области.
"Глава региона Василий Орлов посетил пункт временного размещения в Благовещенске. Здесь обустраивается 30 вынужденных переселенцев – шесть семей, из них 13 взрослых и 17 детей, которые сегодня прибыли в Амурскую область на поезде из Таганрога. Среди них три многодетные семьи, в одной из них воспитывается семь детей. Самому маленькому в июне 2022 года исполнится один год", - сообщает правительство Приамурья.
В пункте временного размещения организовано бесплатное питание, обустроена детская игровая комната, в ближайшее время специалисты социальных служб начнут работать с документами приехавших.
Как сообщают власти, всех прибывших осмотрели врачи, те, кто в этом нуждался, получили первичную медицинскую помощь, возле пункта временного размещения работает передвижной медицинский комплекс.
"В первую очередь необходимо комфортно разместить людей, обеспечить медицинское обслуживание, собрать отзывы от людей: что нравится, а что нужно добавить. После этого мы встретимся и обсудим, какие есть предложения и проблемы. В целом в Амурской области накоплен большой опыт по размещению людей в пунктах временного размещения в связи с частными ЧС. Этот опыт нам нужно сегодня применить при встрече беженцев с ДНР и ЛНР", - приводит правительство Амурской области слова Орлова.