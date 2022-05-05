20:06 05.05.2022 (обновлено: 20:29 05.05.2022)
Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время
Канцлер Шольц анонсировал визит главы МИД Германии Бербок на Украину в ближайшее время
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в этой связи визит главы МИД Анналены Бербок в Киев.
Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого", Зеленский пригласил президента, а также все высшее руководство посетить Украину с визитом.
"Это хорошее событие. Я до и после (разговора) интенсивно общался с федеральным президентом. И мы установили, что итогом беседы будет то, что министр иностранных дел в ближайшее время будет на Украине", - заявил Шольц по итогам переговоров с чешским премьер-министром Петром Фиалой.