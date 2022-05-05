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Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время - РИА Новости, 05.05.2022
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Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время
Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время - РИА Новости, 05.05.2022
Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:06
2022-05-05T20:29
в мире
украина
олаф шольц
анналена бербок
германия
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в этой связи визит главы МИД Анналены Бербок в Киев.Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого", Зеленский пригласил президента, а также все высшее руководство посетить Украину с визитом."Это хорошее событие. Я до и после (разговора) интенсивно общался с федеральным президентом. И мы установили, что итогом беседы будет то, что министр иностранных дел в ближайшее время будет на Украине", - заявил Шольц по итогам переговоров с чешским премьер-министром Петром Фиалой.
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в мире, украина, олаф шольц, анналена бербок, германия
20:06 05.05.2022 (обновлено: 20:29 05.05.2022)
 
Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время

Канцлер Шольц анонсировал визит главы МИД Германии Бербок на Украину в ближайшее время

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в этой связи визит главы МИД Анналены Бербок в Киев.
Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого", Зеленский пригласил президента, а также все высшее руководство посетить Украину с визитом.
"Это хорошее событие. Я до и после (разговора) интенсивно общался с федеральным президентом. И мы установили, что итогом беседы будет то, что министр иностранных дел в ближайшее время будет на Украине", - заявил Шольц по итогам переговоров с чешским премьер-министром Петром Фиалой.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 10:03
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В миреУкраинаОлаф ШольцАнналена БербокГермания
 
 
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