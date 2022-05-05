https://ria.ru/20220505/berbok-1787083572.html

Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время

Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время - РИА Новости, 05.05.2022

Шольц анонсировал визит Бербок на Украину в ближайшее время

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:06

2022-05-05T20:06

2022-05-05T20:29

в мире

украина

олаф шольц

анналена бербок

германия

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, анонсировал в этой связи визит главы МИД Анналены Бербок в Киев.Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого", Зеленский пригласил президента, а также все высшее руководство посетить Украину с визитом."Это хорошее событие. Я до и после (разговора) интенсивно общался с федеральным президентом. И мы установили, что итогом беседы будет то, что министр иностранных дел в ближайшее время будет на Украине", - заявил Шольц по итогам переговоров с чешским премьер-министром Петром Фиалой.

https://ria.ru/20220505/neft-1786922557.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, олаф шольц, анналена бербок, германия