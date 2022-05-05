https://ria.ru/20220505/baykal-1786855810.html

Екатерина Терентьева: на Байкале рады ответственным туристам

Екатерина Терентьева: на Байкале рады ответственным туристам - РИА Новости, 05.05.2022

Екатерина Терентьева: на Байкале рады ответственным туристам

Внутренний туризм динамично развивается на фоне пандемии, закрытии границ, а также благодаря государственным мерам поддержки. Жемчужина России – озеро Байкал -... РИА Новости, 05.05.2022

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екатерина терентьева

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Внутренний туризм динамично развивается на фоне пандемии, закрытии границ, а также благодаря государственным мерам поддержки. Жемчужина России – озеро Байкал - в эпицентре восходящего тренда. Однако его уникальная природа очень ранима и требует крайне бережного отношения. Руководитель проектов Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" Екатерина Терентьева рассказала корреспонденту РИА Новости Олегу Никишенкову о том, как должен себя вести на Байкале ответственный турист.— Екатерина, не могли бы вы описать масштаб туристического потока, какова динамика посещения Байкала в последние годы?— Имеет смысл говорить о динамике посещения национальных парков на Байкале. А они как раз и есть те особо охраняемые природные территории (ООПТ), куда прибывает наибольшее количество туристов. И именно там разрешена рекреационная и хозяйственная деятельность. Могу привести цифры, предоставленные Забайкальским национальным парком, который находится со стороны Бурятии: в прошлом году его посетило около 50 тысяч человек. Для сравнения в 2019 – 44 тысячи. А на Ольхон, самое популярное место отдыха, в 2020 году приехало более 57 тысяч туристов. Таким образом, на фоне пандемии, закрытия границ и других факторов, влияющих на туристические предпочтения россиян, мы видим прирост байкальского туризма на уровне нескольких тысяч человек в год. Коллеги ожидают, что восходящий тренд в ближайшие годы продолжится. При этом надо понимать, что не менее половины туристов приезжает из соседних регионов. А вот поток иностранных посетителей из-за пандемии существенно сократился.— Есть ли риски для природы в таком увеличении турпотока?— Для всех ООПТ рост количества посетителей всегда является фактором риска, если они не готовы к организации потока. Ведь нужно быстро увеличивать количество КПП, расширять рекреационные зоны, строить новые стоянки для автомобилей и создавать зоны кемпингов, а также чаще ремонтировать дороги. Кстати, строительство и ремонт дорог внутри труднопроходимых национальных парков – одна из самых сложных и дорогостоящих задач. В силу разных факторов, от бюджета до климатических особенностей, далеко не всем природным паркам под силу с ней справиться в условиях резкого увеличения турпотока— Как можно минимизировать влияние "дикого туризма" на Байкал?— На Байкале стараются принять всех посетителей. Но так, чтобы этот процесс был в формате контролируемого туризма, то есть когда можно отследить маршрут пребывания туриста на территории. Посетитель должен прибыть в нацпарк только через КПП и оплатить свое проживание. При этом ему предлагается посетить только те точки, где рекреация разрешена. Соответственно, там должны быть созданы места для пикников, кемпинги, чтобы у туриста не возникло желание сходить с разрешенной для походов и прогулок троп и войти в заповедную зону национального парка. Если он так все же сделает, то в этот момент и станет дикими туристом, то есть отдыхающим самовольно и в неположенном месте. В таком случае отследить действия "дикарей" крайне сложно и остается надеяться на порядочность самого туриста, но мы можно его образовывать еще до приезда в национальный парк, необходимо вести экопросвещение, причем оно должно работать и на российскую, и на иностранную аудиторию. Кстати, недавно в рамках программы такого просвещения мы выпустили документальный фильм "Ответственный туризм" . У посетителей разные представления о том, что можно делать на природе. Например, были инциденты, когда приходилось объяснять, почему нельзя рядом с озером мыть посуду моющими средствами.— Как обстоит ситуация с гостиничной инфраструктурой?— Сейчас есть существенный разброс в вариантах размещения на Байкале. Озеро большое, у него протяженная береговая линия, и ситуация немного разная в зависимости о того, идет ли речь об иркутском побережье или бурятском. За этим процессом строго следит байкальская природоохранная прокуратура и региональный Росприроднадзор. В последнее время они все чаще закрывают гостиницы, которые не отвечают экологическим требованиям. К сожалению, имеют место случаи полулегального строительства. В основном речь идет о кемпингах и малых частных гостиницах. Важно отметить, что те отели, которые находятся непосредственно на территории нацпарков и, соответственно, управляются администрациями ООПТ, построены не только в соответствии с экологическими нормами, но и с требованиями устава охраняемой природной территории. В них вы будете жить и комфортно и, главное, легально. А вот крупный сетевой гостиничный бизнес пока на Байкал не пришел. Пожалуй, за одним исключением: в ОЭЗ "Байкальская гавань" в районе бурятского поселка Турка сейчас пришли крупные российские инвесторы. Они строят там большие новые гостиницы, которые, как заявляется, будут соответствовать международным зеленым стандартам.— Как обстоят на Байкале дела с проблемой утилизации мусора?— До недавнего времени местные так иронично описывали популярные места на Байкале: "это туристы плюс мусор, который они оставляют после себя". Сегодня благодаря совместным усилиям администраций ООПТ и общественных организаций достигнут прогресс в содержании инфраструктуры и во внедрении оптимальной системы сбора и утилизации отходов на ООПТ. Фонд "Озеро Байкал" выступил инициатором программы "Национальные парки без мусора". Она работает уже в трех байкальских нацпарках. Основные задачи программы – внедрить систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов и внедрить на Байкале принципы ответственного туризма. В рамках этой программы мы создаем под ключ систему раздельного накопления отходов, развиваем логистические решения для их вывоза, и занимаемся фандрайзингом для этого. Логистика вывоза отходов – самая дорогая часть процесса. Дело в том, что мы имеем дело с очень большими расстояниями. Так, например, от центральной части Забайкальского нацпарка до города Улан-Удэ, где можно сдать мусор на переработку, от 350 до 400 километров. Благодаря этой программе и усилиям наших коллег из заповедников и национальных парков за последние три года ситуация изменилась в лучшую сторону. И в этом вопросе также важно просвещать посетителей: коль скоро меняются правила сбора отходов, то изменяются для туристов и нормы нахождения в нацпарках.— А есть ли прогресс в вопросе загрязнения байкальской воды?— Эта проблема связана с очистными сооружениями, причем даже не столько промышленных предприятий, сколько гостиниц и турбаз. Они зачастую грешат тем, что сливают жидкие бытовые отходы в озеро и в близлежащие водоемы, соединенные с Байкалом в одну водную систему. Некоторые предприниматели преднамеренно нарушают экологическое законодательство в погоне за прибыльностью. Корень проблемы в том, что откачивать и вывозить жидкие отходы на утилизацию требует от собственника турбазы дополнительных инвестиций в мобильные очистные сооружения. К счастью, большинство все-таки подходит ответственно, заранее закладывают в свои бизнес-модели эти расходы. Они понимают, что альтернативы вывозу отходов в любом случае нет. Ведь их попадание в воду приводит к опасным проблемам для экосистемы водоема. Среди них эутрофикация, то есть перенасыщение биогенными элементами и ацидификация, повышение кислотности. Неконтролируемый рост биологической массы в водоеме провоцирует рост зеленых водорослей, которые рушат сложившиеся экологические цепочки. Мы отслеживаем эти процессы в антропогенно-загруженных зонах Байкала.— Имеет ли смысл реализовать практику туристических квот на Байкале?— На мой взгляд, при текущей конъюнктуре туристического рынка вряд ли эта идея реалистична. Государство наоборот стремится к тому, чтобы россияне как можно больше путешествовали в российские природные парки. Для этого внедрялись программы кэшбека и стимулировалось развитие внутреннего экотуризма. Однако, в национальных парках и заповедниках есть проблема неравномерности посещения в течение года. На Байкале, например, пиковые сезоны приходятся на июль-август, а также на начало весны, когда массово приезжают любители подледного лова. Аналогичная тенденция неравномерности характерна для всех ООПТ. К тому же, если ограничивать посещение природных территорий, существенно снизится уровень жизни местного населения, которое живет доходом от туризма. Практически все жители прибрежных поселков заняты в сфере услуг, выросшей вокруг туризма. При правильном планировании и внедрении правил ответственного туризма вводить квоты не потребуется. Скорее нужно вести речь о грамотном управлении на всех уровнях. Эти вопросы поднимаются Минприроды, которое разрабатывает стратегию развития ОПТ до 2030 года. В ней особое внимание уделяется кадровому потенциалу в заповедном деле.— Каковы основные принципы ответственного туриста?— Принципы ответственного туризма включают семь пунктов, которые универсальны и применимы на любых природных территориях. Классическая концепция ответственного туризма включает в себя правила Leave no Trace - "Не оставляй след". Они были разработаны Центром этики отдыха на природе США и основаны на научных исследованиях первый звучит так: "Планируйте и тщательно готовьтесь к своей поездке". Нужно заранее предусмотреть и взять с собой как можно меньше одноразовой упаковки, проанализировать погоду и внимательно ознакомиться с правилами территории. Второе правило гласит, что кемпинги можно устраивать только в специальных местах. Выбору таких мест предшествует комплексное исследование последствий антропогенной нагрузки. Составляются карты, в которых указаны ключевые элементы экосистемы: растения, животные и ландшафты и выбираются точки, где пребывание человека нанесет минимальный ущерб. Никогда точкой кемпинга не станет место, где произрастает редкое растение или через которое проходит маршрут миграции животного. Турист должен понимать, что он приезжает в гости, и место должно остаться таким же, как до его приезда. Третье правило касается утилизации мусора: эти правила есть в инструкциях ООПТ, с которыми нужно ознакомиться. Четвертое правило гласит: "Не забирайте с собой ничего, что создано природой, оставьте на том месте, где оно было до вас". Нам кажется, что взять камешек на память или цветочек – это нормально. Но любая мелочь может обернуться ущербом, а каждый элемент имеет свое предназначение.— Можете привести пример, иллюстрирующий это правило?— Конечно, очень показательный пример: люди делали пирамидки из камней на Ольхоне, традиция такая была, оставить на память небольшую пирамидку на побережье. Однако выяснилось, что эта на первый взгляд безобидная традиция уничтожает вид маленькой мыши – местный эндемик ольхонскую полевку. Туристы разрушали места обитания этого грызуна в камешках. Наш фонд посвятил этой проблеме отдельный проект. Мы поддержали грантом молодых ученых, которые осуществляют реинтродукцию ольхонской полевки на острове, пока вид не исчез окончательно и ведем просвещение в этом вопросе новых туристов. Пятый принцип гласит, что нежелательно использовать открытый огонь, даже в разрешенных для костров местах, и ответственные туристы всегда используют газовую горелку. Шестой принцип призывает к минимизации шума по отношению к животным. И седьмой не из природоохранной деятельности, он скорее о вежливости и адекватности: не шуметь и не мешать другим людям, пропускать тех, кто идет по тропе вверх и вообще всегда исходить из правил этичного поведения между людьми.— Будут ли пользоваться спросом эко- и волонтерские туры на Байкал?— На Байкале уже есть специальные волонтерские смены, и они пользуются успехом. Наиболее популярная занимается строительством и ремонтом экотроп. Работает это так. Природоохранные организации привлекают волонтеров, те в свою очередь платят взносы за участие в программе, а организации предоставляют им условия для проживания на озере. Еще одно популярное волонтерское дело – уборка берегов от мусора. Этой деятельностью часто занимаются корпоративные волонтеры из местных компаний. Пока не все понимают, что такое экотуризм, а приставка "эко" зачастую выполняет лишь рекламную роль. Мы считаем перспективным научный туризм. Еще в 2018 году фонд совместно с Байкало-Ленский заповедником и командой Russian Travel Geek реализовал научно-популярный туристический проект "Берег бурых медведей". В научную экспедицию по учету бурых медведей пошли люди разных профессий, никак не связанные с наукой. Они помогали ученым, которые вели учет млекопитающих. Во главе тура специалисты из научного отдела ОПТ, они выполняют свои ежегодные задачи. Как правило они связаны с мониторингом живых существ или состояния воды озера. Им нужна помощь в расстановке фотоловушек, анализе данных с них. Для тех, кто хочет содействовать сохранению природы Байкала, помощь ученым в мониторинге отличный вариант научного туризма.— Как вы считаете, можно ли снизить загрязнение озера Байкал пластиком?— Пластиковое загрязнение Байкала - прямое последствие оставленных отходов упаковки (как правило, одноразовой) на берегах озера. Еще один источник микропластика - затонувшие рыболовные сети. Фонд посвятил решению этой проблемы отдельный проект – "Байкал без сетей". Партнером фонда стала Иркутская региональная экологическая общественная организация "Глубина ответственности".Это комплексный проект, он включает в себя практическую часть, научную и аналитическую. То есть мы одновременно проводим исследование и очистку озера, пытаемся понять, как эти загрязнения влияют на экосистему, и как эту проблему решить комплексно.За год работы мы провели три экспедиции, участники которых извлекли порядка 840 кг сетей, а заодно и другой мусор – например, затонувшие аккумуляторы. Составили карту загрязнения озера: на ней можно увидеть самые сложные участки. А наши коллеги из Института океанологии РАН описали, как загрязнения влияют на жителей озера, как меняется состояние воды и грунта.В 2022 году работа над проектом будет продолжена.

https://ria.ru/20220501/kruizy-1786205854.html

https://ria.ru/20220427/tsydenov-1785584245.html

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, байкал, туризм, екатерина терентьева, новости - туризм