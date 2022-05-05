09:02 05.05.2022 (обновлено: 09:32 05.05.2022)
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять находящихся там граждан на продукты и лекарства
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
"Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами "Азова" и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать", — сказал собеседник агентства.
Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Вместе с этим украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Организация признана террористической и запрещена в России.