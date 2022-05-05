https://ria.ru/20220505/azovstal-1786912972.html

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты - РИА Новости, 05.05.2022

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты

Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:02

2022-05-05T09:02

2022-05-05T09:32

в мире

мариуполь

украина

служба безопасности украины

игорь конашенков

александр семенов (батальон "восток")

владимир путин

исламское государство

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами в Сирии, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ*. Они также предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Вместе с этим украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/azovstal-1786906235.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, украина, служба безопасности украины, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, исламское государство