Рейтинг@Mail.ru
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786912972.html
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты - РИА Новости, 05.05.2022
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты
Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:02
2022-05-05T09:32
в мире
мариуполь
украина
служба безопасности украины
игорь конашенков
александр семенов (батальон "восток")
владимир путин
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786677112_0:185:3270:2024_1920x0_80_0_0_fe19aba2761cae83b9d17a385358c019.jpg
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами в Сирии, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ*. Они также предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Вместе с этим украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/azovstal-1786906235.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786677112_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_b29f89c6f719d3569a1371aed93d0dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина, служба безопасности украины, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, исламское государство
09:02 05.05.2022 (обновлено: 09:32 05.05.2022)
 
Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты

Нацисты с "Азовстали" предложили обменять находящихся там граждан на продукты и лекарства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.

"Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами "Азова" и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать", — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.
Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами в Сирии, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ*. Они также предлагали обменивать освобождаемых людей на еду и медикаменты по весу.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:21
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Вместе с этим украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 07:08В мире
Националисты могут удерживать более 200 гражданских под "Азовсталью"
 
В миреМариупольУкраинаСлужба безопасности УкраиныИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПутинИсламское государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала