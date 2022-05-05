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Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786902863.html
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан - РИА Новости, 05.05.2022
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан
В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T05:13
2022-05-05T05:18
в мире
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мариуполь
азовсталь
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, оон, мариуполь, азовсталь, украина
05:13 05.05.2022 (обновлено: 05:18 05.05.2022)
 
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан

Представитель штаба: под "Азовсталью" могут удерживать еще более 200 мирных граждан

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
"Несмотря на успех реализованной 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента России по вызволению с территории "Азовстали" более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться сложной. <...> Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков", — рассказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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