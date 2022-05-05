https://ria.ru/20220505/azovstal-1786902863.html

Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан

Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан - РИА Новости, 05.05.2022

Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан

В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T05:13

2022-05-05T05:13

2022-05-05T05:18

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обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/koridor-1786885698.html

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в мире, россия, оон, мариуполь, азовсталь, украина