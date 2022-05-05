05:13 05.05.2022 (обновлено: 05:18 05.05.2022)
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан
Представитель штаба: под "Азовсталью" могут удерживать еще более 200 мирных граждан
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
"Несмотря на успех реализованной 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента России по вызволению с территории "Азовстали" более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться сложной. <...> Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков", — рассказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.