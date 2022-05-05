https://ria.ru/20220505/azov-1787098753.html

ООН заявила о начавшейся операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"

ООН заявила о начавшейся операции по эвакуации гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 05.05.2022

ООН заявила о начавшейся операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о начале очередной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с "Азовстали". Ранее ВС РФ... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:32

2022-05-05T22:32

2022-05-05T23:35

азовсталь

украина

донбасс

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

мариуполь

россия

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о начале очередной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с "Азовстали". Ранее ВС РФ информировали, что открывают 5, 6 и 7 мая гумкоридор для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе."Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с "Азовстали". Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена", - сказал Гриффитс на заседании СБ ООН.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

https://ria.ru/20220503/isk-1786612317.html

азовсталь

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донбасс

мариуполь

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азовсталь, украина, донбасс, в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, россия, донецкая народная республика, совет безопасности оон