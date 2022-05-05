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В Австрии рекордно выросли цены на энергию для домохозяйств - РИА Новости, 05.05.2022
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В Австрии рекордно выросли цены на энергию для домохозяйств
В Австрии рекордно выросли цены на энергию для домохозяйств - РИА Новости, 05.05.2022
В Австрии рекордно выросли цены на энергию для домохозяйств
Цены на энергию для домохозяйств в Австрии в марте выросли на рекордные 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Австрийское энергетическое РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:03
2022-05-05T11:03
экономика
россия
украина
австрия
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ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Цены на энергию для домохозяйств в Австрии в марте выросли на рекордные 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Австрийское энергетическое агентство.Согласно индексу цен на энергию (EPI), цены на энергоносители для домашних хозяйств выросли на 14,5% по сравнению с февралем. Таким образом, австрийские домохозяйства заплатили за электроэнергию на 16,6% больше, чем год назад, и на 1,3% больше, чем в феврале, подчеркнули в агентстве."Такое повышение цен на топливо и мазут, которое мы наблюдали в марте, - это что-то новое", - заявил управляющий директор агентства Франц Ангерер.Сообщается, что цены на мазут резко выросли в марте на фоне военной операции России на Украине, увеличившись более чем вдвое по сравнению с мартом 2021 года - на 118,5%. По сравнению с февралем рост составил 51,5%.По данным агентства, рост цен на топливо также продолжился. Дизель стоил на 55% больше, чем в предыдущем году, бензин премиум-класса - на 45,3%. По сравнению с февралем этого года дизель подорожал на 23,8%, а премиальный — на 19,4%. Заправка 50-литрового бака стоит примерно на 35 евро больше для дизельного топлива, чем в марте 2021 года, и примерно на 30 евро больше для бензина премиум-класса.Отмечается, что в марте природный газ был на 73,1% дороже, чем годом ранее. По сравнению с февралем цена на газ выросла на 5,6%. Цена на центральное отопление увеличилась на 12,2% по сравнению с мартом 2021 года, при этом не изменившись по отношению с февральским показателем.
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экономика, россия, украина, австрия
11:03 05.05.2022
 
В Австрии рекордно выросли цены на энергию для домохозяйств

В Австрии цены на энергию для домохозяйств в марте выросли на рекордные 42,4 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена
Вена - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Цены на энергию для домохозяйств в Австрии в марте выросли на рекордные 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Австрийское энергетическое агентство.
Согласно индексу цен на энергию (EPI), цены на энергоносители для домашних хозяйств выросли на 14,5% по сравнению с февралем. Таким образом, австрийские домохозяйства заплатили за электроэнергию на 16,6% больше, чем год назад, и на 1,3% больше, чем в феврале, подчеркнули в агентстве.
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"Такое повышение цен на топливо и мазут, которое мы наблюдали в марте, - это что-то новое", - заявил управляющий директор агентства Франц Ангерер.
Сообщается, что цены на мазут резко выросли в марте на фоне военной операции России на Украине, увеличившись более чем вдвое по сравнению с мартом 2021 года - на 118,5%. По сравнению с февралем рост составил 51,5%.
По данным агентства, рост цен на топливо также продолжился. Дизель стоил на 55% больше, чем в предыдущем году, бензин премиум-класса - на 45,3%. По сравнению с февралем этого года дизель подорожал на 23,8%, а премиальный — на 19,4%. Заправка 50-литрового бака стоит примерно на 35 евро больше для дизельного топлива, чем в марте 2021 года, и примерно на 30 евро больше для бензина премиум-класса.
Отмечается, что в марте природный газ был на 73,1% дороже, чем годом ранее. По сравнению с февралем цена на газ выросла на 5,6%. Цена на центральное отопление увеличилась на 12,2% по сравнению с мартом 2021 года, при этом не изменившись по отношению с февральским показателем.
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