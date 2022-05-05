https://ria.ru/20220505/armeniya-1787073033.html

Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана

Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана - РИА Новости, 05.05.2022

Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:37

2022-05-05T18:37

2022-05-05T19:25

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передаёт корреспондент РИА Новости.Митинг начался на площади Франции с минуты молчания в память о скончавшемся в палаточном лагере оппозиции мужчине. Вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что после шествия состоится митинг, на котором будут сделаны важные заявления.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян