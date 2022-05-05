https://ria.ru/20220505/armeniya-1787073033.html
Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана
Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана - РИА Новости, 05.05.2022
Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:37
2022-05-05T18:37
2022-05-05T19:25
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начала шествие по центральным улицам Еревана, передаёт корреспондент РИА Новости.Митинг начался на площади Франции с минуты молчания в память о скончавшемся в палаточном лагере оппозиции мужчине. Вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что после шествия состоится митинг, на котором будут сделаны важные заявления.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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Шествие армянской оппозиции в центре Еревана
Армянская оппозиция проводит новое шествие в центре Еревана
2022-05-05T18:37
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
18:37 05.05.2022 (обновлено: 19:25 05.05.2022)
Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана
Армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана