https://ria.ru/20220505/armeniya-1786975537.html

Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков

Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2022

Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков

Россия заинтересована в том, чтобы в Армении как можно скорее закончился сложный период и наступил период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:51

2022-05-05T12:51

2022-05-05T13:00

армения

россия

в мире

нагорно-карабахская республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в Армении как можно скорее закончился сложный период и наступил период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это целиком и полностью внутренне дело Армении. Армения, как известно, это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам. Армения - наш большой друг. И поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился, и снова наступил период стабильности", - сказал он журналистам. Песков добавил, что период стабильности в Армении "позволит поэтапно двигаться в сторону реализации тех трехсторонних договоренностей по Карабаху, которые были с участием президента России финализированы, а также и в целом в плане развития наших двусторонних отношений".С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.

https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html

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россия

нагорно-карабахская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, в мире, нагорно-карабахская республика, дмитрий песков