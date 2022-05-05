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Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2022
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Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков
Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2022
Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков
Россия заинтересована в том, чтобы в Армении как можно скорее закончился сложный период и наступил период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:51
2022-05-05T13:00
армения
россия
в мире
нагорно-карабахская республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в Армении как можно скорее закончился сложный период и наступил период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это целиком и полностью внутренне дело Армении. Армения, как известно, это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам. Армения - наш большой друг. И поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился, и снова наступил период стабильности", - сказал он журналистам. Песков добавил, что период стабильности в Армении "позволит поэтапно двигаться в сторону реализации тех трехсторонних договоренностей по Карабаху, которые были с участием президента России финализированы, а также и в целом в плане развития наших двусторонних отношений".С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
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армения
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армения, россия, в мире, нагорно-карабахская республика, дмитрий песков
12:51 05.05.2022 (обновлено: 13:00 05.05.2022)
 
Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в Армении как можно скорее закончился сложный период и наступил период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью внутренне дело Армении. Армения, как известно, это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам. Армения - наш большой друг. И поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился, и снова наступил период стабильности", - сказал он журналистам. Песков добавил, что период стабильности в Армении "позволит поэтапно двигаться в сторону реализации тех трехсторонних договоренностей по Карабаху, которые были с участием президента России финализированы, а также и в целом в плане развития наших двусторонних отношений".
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
Флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 19:25
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении
 
АрменияРоссияВ миреНагорно-Карабахская РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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