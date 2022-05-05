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В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов - РИА Новости, 05.05.2022
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В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов
В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов - РИА Новости, 05.05.2022
В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов
Полицейские в Якутии пресекли незаконную добычу алмазов, задержан мужчина с драгоценными минералами почти на 3 миллиона рублей, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:03
2022-05-05T10:03
происшествия
криминал
россия
ирина волк
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Полицейские в Якутии пресекли незаконную добычу алмазов, задержан мужчина с драгоценными минералами почти на 3 миллиона рублей, сообщает пресс-центр МВД России.По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в Якутии у работника горно-обогатительного комбината изъяты десятки природных алмазов общей массой 104 карата.Предварительно установлено, что мужчина занимался поиском ценностей с 2019 года.При помощи ультрафиолетового фонаря он обследовал рудники и карьеры, в которых добывались алмазы. "За два с половиной года ему удалось найти 289 драгоценных камней, которые полицейские обнаружили в его квартире во время обыска. Их стоимость составляет порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Также полицейские изъяли у задержанного профессиональные ювелирные весы, металлоискатель и другие предметы для добычи и сортировки редких благородных минералов", - приводятся слова Волк.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота драгоценных камней. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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происшествия, криминал, россия, ирина волк, республика саха (якутия)
10:03 05.05.2022
 
В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов

В Якутии полиция пресекла незаконную добычу алмазов стоимостью почти три миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Полицейские в Якутии пресекли незаконную добычу алмазов, задержан мужчина с драгоценными минералами почти на 3 миллиона рублей, сообщает пресс-центр МВД России.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в Якутии у работника горно-обогатительного комбината изъяты десятки природных алмазов общей массой 104 карата.
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Предварительно установлено, что мужчина занимался поиском ценностей с 2019 года.
При помощи ультрафиолетового фонаря он обследовал рудники и карьеры, в которых добывались алмазы. "За два с половиной года ему удалось найти 289 драгоценных камней, которые полицейские обнаружили в его квартире во время обыска. Их стоимость составляет порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Также полицейские изъяли у задержанного профессиональные ювелирные весы, металлоискатель и другие предметы для добычи и сортировки редких благородных минералов", - приводятся слова Волк.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота драгоценных камней. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
 
ПроисшествияКриминалРоссияИрина ВолкРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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