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Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
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Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ
Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022
Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ
Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, задержанного в Испании и затем выпущенного под подписку о невыезде, станет Гонсало Бойе, РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:55
2022-05-05T14:06
в мире
анатолий шарий
карлес пучдемон
украина
испания
россия
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, задержанного в Испании и затем выпущенного под подписку о невыезде, станет Гонсало Бойе, сообщило агентство Europa Press.Бойе известен тем, что он также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона в октябре 2017 года.В четверг утром стало известно о задержании Анатолия Шария в испанском городе Таррагона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции Испании, основанием для ареста стал международный ордер.Позднее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержанный в Испании Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
https://ria.ru/20220505/shariy-1786990448.html
https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html
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в мире, анатолий шарий, карлес пучдемон, украина, испания, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, илья кива
13:55 05.05.2022 (обновлено: 14:06 05.05.2022)
 
Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ

Europa Press: адвокатом блогера Шария станет защитник Пучдемона Гонсало Бойе

CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped imageАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image
Анатолий Шарий
Читать ria.ru в
МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, задержанного в Испании и затем выпущенного под подписку о невыезде, станет Гонсало Бойе, сообщило агентство Europa Press.
Бойе известен тем, что он также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона в октябре 2017 года.
Анатолий Шарий
Вчера, 13:37
Шария будут судить на Украине, заявил представитель Зеленского
В четверг утром стало известно о задержании Анатолия Шария в испанском городе Таррагона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции Испании, основанием для ареста стал международный ордер.
Позднее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержанный в Испании Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:19
Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария
С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
 
В миреАнатолий ШарийКарлес ПучдемонУкраинаИспанияРоссияВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныИлья Кива
 
 
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