https://ria.ru/20220505/advokat-1786995188.html

Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ

Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2022

Шария будет защищать адвокат Пучдемона, сообщили СМИ

Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, задержанного в Испании и затем выпущенного под подписку о невыезде, станет Гонсало Бойе, РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:55

2022-05-05T13:55

2022-05-05T14:06

в мире

анатолий шарий

карлес пучдемон

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россия

верховная рада украины

служба безопасности украины

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МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, задержанного в Испании и затем выпущенного под подписку о невыезде, станет Гонсало Бойе, сообщило агентство Europa Press.Бойе известен тем, что он также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, покинувшего Испанию после попытки проведения референдума о независимости региона в октябре 2017 года.В четверг утром стало известно о задержании Анатолия Шария в испанском городе Таррагона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции Испании, основанием для ареста стал международный ордер.Позднее лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержанный в Испании Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".

https://ria.ru/20220505/shariy-1786990448.html

https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

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испания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, анатолий шарий, карлес пучдемон, украина, испания, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, илья кива