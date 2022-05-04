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Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину - РИА Новости, 04.05.2022
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Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину
Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину - РИА Новости, 04.05.2022
Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину
Польские мобильные операторы начинают отменять бесплатные звонки на Украину, первым об отмене сообщил в среду оператор Play. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:36
2022-05-04T17:40
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
vodafone
киевстар
польша
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польские мобильные операторы начинают отменять бесплатные звонки на Украину, первым об отмене сообщил в среду оператор Play.Как сообщалось ранее, с начала российской спецоперации польские операторы мобильной связи отменили оплату за звонки и sms на Украину."Скоро закончится акция, благодаря которой вы бесплатно звоните и отправляете sms на номера украинских сетей Киевстар, Vodafone и lifecell", - говорится в сообщении оператора.Уточняется, что с 5 мая связь с Украиной будет стоить 29 грошей (около 4,5 рублей) за минуту или одно sms-сообщение.Ранее власти польской столицы сообщили, что с 5 мая убирают с городского транспорта украинские влаги, которые вместе с флагами Варшавы 24 февраля были размещены практически на всех автобусах и трамваях.По официальным данным, с 24 февраля в Польшу прибыли более трех миллионов украинских беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, vodafone , киевстар, польша
17:36 04.05.2022 (обновлено: 17:40 04.05.2022)
 
Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину

Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки и сообщения на Украину

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польские мобильные операторы начинают отменять бесплатные звонки на Украину, первым об отмене сообщил в среду оператор Play.
Как сообщалось ранее, с начала российской спецоперации польские операторы мобильной связи отменили оплату за звонки и sms на Украину.
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Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше
"Скоро закончится акция, благодаря которой вы бесплатно звоните и отправляете sms на номера украинских сетей Киевстар, Vodafone и lifecell", - говорится в сообщении оператора.
Уточняется, что с 5 мая связь с Украиной будет стоить 29 грошей (около 4,5 рублей) за минуту или одно sms-сообщение.
Ранее власти польской столицы сообщили, что с 5 мая убирают с городского транспорта украинские влаги, которые вместе с флагами Варшавы 24 февраля были размещены практически на всех автобусах и трамваях.
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По официальным данным, с 24 февраля в Польшу прибыли более трех миллионов украинских беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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