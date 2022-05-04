https://ria.ru/20220504/zvonki-1786853229.html

Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину

Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину - РИА Новости, 04.05.2022

Польские мобильные операторы начали отменять бесплатные звонки на Украину

Польские мобильные операторы начинают отменять бесплатные звонки на Украину, первым об отмене сообщил в среду оператор Play. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:36

2022-05-04T17:36

2022-05-04T17:40

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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польские мобильные операторы начинают отменять бесплатные звонки на Украину, первым об отмене сообщил в среду оператор Play.Как сообщалось ранее, с начала российской спецоперации польские операторы мобильной связи отменили оплату за звонки и sms на Украину."Скоро закончится акция, благодаря которой вы бесплатно звоните и отправляете sms на номера украинских сетей Киевстар, Vodafone и lifecell", - говорится в сообщении оператора.Уточняется, что с 5 мая связь с Украиной будет стоить 29 грошей (около 4,5 рублей) за минуту или одно sms-сообщение.Ранее власти польской столицы сообщили, что с 5 мая убирают с городского транспорта украинские влаги, которые вместе с флагами Варшавы 24 февраля были размещены практически на всех автобусах и трамваях.По официальным данным, с 24 февраля в Польшу прибыли более трех миллионов украинских беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html

https://ria.ru/20220504/flagi-1786760144.html

https://ria.ru/20220501/vooruzheniya-1786484987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, vodafone , киевстар, польша