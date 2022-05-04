Украинские военные разместили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове
Украинские военные разместили гаубицы и системы РЗО на химзаводе в Харькове
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные поставили гаубицы и реактивные системы залпового огня на территории цементного и химического заводов в Харькове, где есть цистерны с ядовитыми жидкостями, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями", - сказал генерал.
По его словам, в случае разрушения емкостей произойдет выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей.
"Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения", - отметил Мизинцев.
Генерал добавил, что Минобороны РФ заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что эти и другие подобные провокации со стороны украинских властей в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.
Мизинцев также сообщил, что в Краматорске на территории школ №1 и №3 и профессионального училища №39 подразделения войск Украины разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.
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