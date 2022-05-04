https://ria.ru/20220504/zavod-1786887901.html

Украинские военные разместили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове

Украинские военные разместили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские военные разместили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове

Украинские военные поставили гаубицы и реактивные системы залпового огня на территории цементного и химического заводов в Харькове, где есть цистерны с... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:04

2022-05-04T22:04

2022-05-04T22:04

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные поставили гаубицы и реактивные системы залпового огня на территории цементного и химического заводов в Харькове, где есть цистерны с ядовитыми жидкостями, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в случае разрушения емкостей произойдет выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей."Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения", - отметил Мизинцев.Генерал добавил, что Минобороны РФ заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что эти и другие подобные провокации со стороны украинских властей в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.Мизинцев также сообщил, что в Краматорске на территории школ №1 и №3 и профессионального училища №39 подразделения войск Украины разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, харьков, ситуация в днр и лнр, россия