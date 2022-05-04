Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР
Пентагон: США осуждают ракетный запуск КНДР, консультируются с Японией и Южной Кореей
© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
"Мы осведомлены о совершенном сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе", - говорится в заявлении командования ВС США в Индийском и Тихом океане.
"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий", - говорится в опубликованном пресс-службой командования сообщении.
"Хотя, по нашей оценке, этот (запуск) не представляет немедленную угрозу американским военным, территории (США) или их союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что Вашингтон "остается неизменно привержен обязательствам по защите РК и Японии".
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.