Рейтинг@Mail.ru
Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/zapusk-1786853443.html
Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР
Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 04.05.2022
Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР
США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:39
2022-05-04T17:39
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
япония
пхеньян
корейский полуостров
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150963/53/1509635334_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_fe78648d834a024cc98c2bbe18625e72.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря."Мы осведомлены о совершенном сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе", - говорится в заявлении командования ВС США в Индийском и Тихом океане."США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий", - говорится в опубликованном пресс-службой командования сообщении."Хотя, по нашей оценке, этот (запуск) не представляет немедленную угрозу американским военным, территории (США) или их союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что Вашингтон "остается неизменно привержен обязательствам по защите РК и Японии".Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html
https://ria.ru/20220504/koreya-1786727884.html
сша
кндр (северная корея)
южная корея
япония
пхеньян
корейский полуостров
тихий океан
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150963/53/1509635334_166:0:2826:1995_1920x0_80_0_0_e581eb682e4f725821ab3f73ae3a05be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, япония, пхеньян, корейский полуостров, вооруженные силы сша, пентагон, тихий океан, японское море
17:39 04.05.2022
 
Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Пентагон: США осуждают ракетный запуск КНДР, консультируются с Японией и Южной Кореей

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты
Запуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
"Мы осведомлены о совершенном сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе", - говорится в заявлении командования ВС США в Индийском и Тихом океане.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 11:53
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий", - говорится в опубликованном пресс-службой командования сообщении.
"Хотя, по нашей оценке, этот (запуск) не представляет немедленную угрозу американским военным, территории (США) или их союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что Вашингтон "остается неизменно привержен обязательствам по защите РК и Японии".
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 10:07
Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД
По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонияПхеньянКорейский полуостровВооруженные силы СШАПентагонТихий океанЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала