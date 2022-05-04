https://ria.ru/20220504/zapusk-1786853443.html

Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 04.05.2022

Пентагон осудил запуск баллистической ракеты КНДР

США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:39

2022-05-04T17:39

2022-05-04T17:39

в мире

сша

кндр (северная корея)

южная корея

япония

пхеньян

корейский полуостров

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США осуждают очередной ракетный запуск КНДР, проводит консультации с Японией и Южной Кореей, сообщил Пентагон в среду.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря."Мы осведомлены о совершенном сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе", - говорится в заявлении командования ВС США в Индийском и Тихом океане."США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий", - говорится в опубликованном пресс-службой командования сообщении."Хотя, по нашей оценке, этот (запуск) не представляет немедленную угрозу американским военным, территории (США) или их союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что Вашингтон "остается неизменно привержен обязательствам по защите РК и Японии".Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.

https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html

https://ria.ru/20220504/koreya-1786727884.html

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японское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, япония, пхеньян, корейский полуостров, вооруженные силы сша, пентагон, тихий океан, японское море