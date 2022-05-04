https://ria.ru/20220504/zapad-1786769533.html

Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей

Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей - РИА Новости, 04.05.2022

Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад скрывал свое истинное лицо под фальшивой оболочкой "оплота демократии": ни о какой свободе слова, ни о... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:35

2022-05-04T12:35

2022-05-04T12:35

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санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад скрывал свое истинное лицо под фальшивой оболочкой "оплота демократии": ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права не может быть речи."Это же "оплот демократии", "бастион прав человека", "проповедники добра"… Многие рассматривали Запад только в качестве таких идолов. Все считали, что мы должны ориентироваться на Запад. Последние события и в Беларуси, и то, что сейчас происходит в отношении России на различных международных площадках, в различных странах для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо", - сказал Макей в интервью телеканалу RT. Стенограмма интервью опубликована в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства."А лицо или суть этой оболочки состоит в том, чтобы обеспечить свое доминирование, в том числе путем такого информационного прикрытия. Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи", - заявил министр. По его словам, на Западе "попираются все и всякие законы". "Когда мы пытаемся, допустим, оспаривать какие-то санкционные меры в судах Евросоюза, моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на позитивный исход", - констатировал Макей.Он заявил, что "в своей попытке изолировать, уничтожить, удушить наши страны Евросоюз, Запад в целом идет на радикальнейшие меры, нарушая все свои так называемые европейские ценности, нарушая все законы и, более того, – принципы морали". "Конечно же, для нас это горький опыт, но мы тоже должны это учитывать на будущее", - добавил глава белорусского МИД.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html

https://ria.ru/20220420/gruzoviki-1784442025.html

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, мид белоруссии, владимир макей , санкции ес в отношении белоруссии