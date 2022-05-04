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Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей - РИА Новости, 04.05.2022
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Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей
Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей - РИА Новости, 04.05.2022
Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад скрывал свое истинное лицо под фальшивой оболочкой "оплота демократии": ни о какой свободе слова, ни о... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:35
2022-05-04T12:35
в мире
белоруссия
россия
мид белоруссии
владимир макей
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад скрывал свое истинное лицо под фальшивой оболочкой "оплота демократии": ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права не может быть речи."Это же "оплот демократии", "бастион прав человека", "проповедники добра"… Многие рассматривали Запад только в качестве таких идолов. Все считали, что мы должны ориентироваться на Запад. Последние события и в Беларуси, и то, что сейчас происходит в отношении России на различных международных площадках, в различных странах для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо", - сказал Макей в интервью телеканалу RT. Стенограмма интервью опубликована в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства."А лицо или суть этой оболочки состоит в том, чтобы обеспечить свое доминирование, в том числе путем такого информационного прикрытия. Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи", - заявил министр. По его словам, на Западе "попираются все и всякие законы". "Когда мы пытаемся, допустим, оспаривать какие-то санкционные меры в судах Евросоюза, моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на позитивный исход", - констатировал Макей.Он заявил, что "в своей попытке изолировать, уничтожить, удушить наши страны Евросоюз, Запад в целом идет на радикальнейшие меры, нарушая все свои так называемые европейские ценности, нарушая все законы и, более того, – принципы морали". "Конечно же, для нас это горький опыт, но мы тоже должны это учитывать на будущее", - добавил глава белорусского МИД.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html
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в мире, белоруссия, россия, мид белоруссии, владимир макей , санкции ес в отношении белоруссии
12:35 04.05.2022
 
Запад долго скрывал свое истинное лицо, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Запад скрывал свое истинное лицо под маской оплота демократии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад скрывал свое истинное лицо под фальшивой оболочкой "оплота демократии": ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права не может быть речи.
"Это же "оплот демократии", "бастион прав человека", "проповедники добра"… Многие рассматривали Запад только в качестве таких идолов. Все считали, что мы должны ориентироваться на Запад. Последние события и в Беларуси, и то, что сейчас происходит в отношении России на различных международных площадках, в различных странах для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо", - сказал Макей в интервью телеканалу RT. Стенограмма интервью опубликована в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
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"А лицо или суть этой оболочки состоит в том, чтобы обеспечить свое доминирование, в том числе путем такого информационного прикрытия. Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи", - заявил министр. По его словам, на Западе "попираются все и всякие законы". "Когда мы пытаемся, допустим, оспаривать какие-то санкционные меры в судах Евросоюза, моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на позитивный исход", - констатировал Макей.
Он заявил, что "в своей попытке изолировать, уничтожить, удушить наши страны Евросоюз, Запад в целом идет на радикальнейшие меры, нарушая все свои так называемые европейские ценности, нарушая все законы и, более того, – принципы морали". "Конечно же, для нас это горький опыт, но мы тоже должны это учитывать на будущее", - добавил глава белорусского МИД.
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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