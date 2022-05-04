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Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России
Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России - РИА Новости, 04.05.2022
Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России
Решение администрации президента США Джо Байдена ввести ограничения в отношении Центрального банка России было нелегким, заявила глава американского минфина... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:48
2022-05-04T19:48
2022-05-04T20:03
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена ввести ограничения в отношении Центрального банка России было нелегким, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Мы крайне редко - я думаю, только в случае с Ираном и КНДР - вводили санкции в отношении центральных банков других стран, и решение принять такой шаг в отношении России было не из легких", - сказала Йеллен в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке газеты Wall Street Journal.Оценивая в целом воздействие введенных против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине она выразила уверенность, что данные рестрикции "оказали значительное влияние на экономические перспективы России, в том числе долгосрочные".Также Йеллен затронула вопрос планируемого эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По словам главы минфина США, Вашингтон намерен сотрудничать со странами ЕС, чтобы не допустить значительного роста цен на нефть в случае реализации такого шага."Мы должны сделать все возможное в течение следующего года, чтобы предотвратить получение Россией доходов от продажи нефти на мировых рынках, при этом не допустив значительного роста цен на нефть", - указала американская чиновница.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как отмечал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220425/minfin-1785420457.html
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, сша, украина, министерство финансов сша, евросоюз
19:48 04.05.2022 (обновлено: 20:03 04.05.2022)
Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России
Глава минфина Йеллен: решение ввести ограничения против ЦБ РФ далось США нелегко