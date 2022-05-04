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Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны - РИА Новости, 04.05.2022
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Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны
Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны - РИА Новости, 04.05.2022
Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны
Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:25
2022-05-04T21:26
в мире
эстония
россия
таллин
день победы
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии (КАПО).Ранее в среду посольство России в Таллине сообщило, что в этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате.Полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
https://ria.ru/20220428/polk-1785953810.html
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в мире, эстония, россия, таллин, день победы
21:25 04.05.2022 (обновлено: 21:26 04.05.2022)
 
Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Организатора "Бессмертного полка" в Эстонии Есакова выслали из страны

© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкУчастники во время акции "Бессмертный полк" в Таллинне
Участники во время акции Бессмертный полк в Таллинне - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Участники во время акции "Бессмертный полк" в Таллинне. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии (КАПО).
"В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков... был одним из организаторов "Бессмертного полка", - говорится в сообщении КАПО, размещенном в среду в Twitter.
Ранее в среду посольство России в Таллине сообщило, что в этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате.
Полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
Акция Бессмертный полк в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 14:54
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"
 
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