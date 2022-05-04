21:25 04.05.2022 (обновлено: 21:26 04.05.2022)
Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны
Организатора "Бессмертного полка" в Эстонии Есакова выслали из страны
© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкУчастники во время акции "Бессмертный полк" в Таллинне
© Sputnik / Вадим Анцупов
Участники во время акции "Бессмертный полк" в Таллинне. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии (КАПО).
"В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков... был одним из организаторов "Бессмертного полка", - говорится в сообщении КАПО, размещенном в среду в Twitter.
Полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
28 апреля, 14:54США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"