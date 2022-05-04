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Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны - РИА Новости, 04.05.2022

Одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:25

2022-05-04T21:25

2022-05-04T21:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Один из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексей Есаков был выслан из страны "по соображениям безопасности", сообщила полиция безопасности Эстонии (КАПО).Ранее в среду посольство России в Таллине сообщило, что в этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате.Полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.

https://ria.ru/20220428/polk-1785953810.html

эстония

россия

таллин

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эстония, россия, таллин, день победы