https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html

ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП

ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП - РИА Новости, 04.05.2022

ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП

ВТБ добавил возможность сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" с помощью Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей совершить операцию без ввода реквизитов... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:17

2022-05-04T13:17

2022-05-04T13:17

новости компаний - экономика

втб

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВТБ добавил возможность сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" с помощью Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей совершить операцию без ввода реквизитов банковской карты вручную, сообщает банк.Для того, чтобы оставить чаевые с помощью СБП, необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию."Отключение Apple Pay и Google Pay привело к необходимости совершать дополнительные действия при переводе чаевых — вводить вручную данные банковской карты и код из СМС, что более чем вдвое снизило объемы сборов безналичных чаевых. Мы разработали новые способы для перевода чаевые без особых усилий: через СБП, а также сохранение в сервисе данных банковской карты. Сегодня это первый в российской практике пример оплаты чаевых в СПБ и хороший бенчмарк для рынка", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.ВТБ представил бесплатный сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. Сервис позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые, но и написать отзыв о работе заведения.

https://ria.ru/20220428/vtb-1785930036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия