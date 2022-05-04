https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП - РИА Новости, 04.05.2022
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП
ВТБ добавил возможность сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" с помощью Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей совершить операцию без ввода реквизитов... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:17
2022-05-04T13:17
2022-05-04T13:17
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВТБ добавил возможность сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" с помощью Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей совершить операцию без ввода реквизитов банковской карты вручную, сообщает банк.Для того, чтобы оставить чаевые с помощью СБП, необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию."Отключение Apple Pay и Google Pay привело к необходимости совершать дополнительные действия при переводе чаевых — вводить вручную данные банковской карты и код из СМС, что более чем вдвое снизило объемы сборов безналичных чаевых. Мы разработали новые способы для перевода чаевые без особых усилий: через СБП, а также сохранение в сервисе данных банковской карты. Сегодня это первый в российской практике пример оплаты чаевых в СПБ и хороший бенчмарк для рынка", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.ВТБ представил бесплатный сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. Сервис позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые, но и написать отзыв о работе заведения.
https://ria.ru/20220428/vtb-1785930036.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВТБ добавил возможность сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" с помощью Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей совершить операцию без ввода реквизитов банковской карты вручную, сообщает банк.
Для того, чтобы оставить чаевые с помощью СБП, необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию.
"Отключение Apple Pay и Google Pay привело к необходимости совершать дополнительные действия при переводе чаевых — вводить вручную данные банковской карты и код из СМС, что более чем вдвое снизило объемы сборов безналичных чаевых. Мы разработали новые способы для перевода чаевые без особых усилий: через СБП, а также сохранение в сервисе данных банковской карты. Сегодня это первый в российской практике пример оплаты чаевых в СПБ и хороший бенчмарк для рынка", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ
, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
ВТБ представил бесплатный сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. Сервис позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые, но и написать отзыв о работе заведения.