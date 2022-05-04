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Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.05.2022
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Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле
Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.05.2022
Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле
Договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:29
2022-05-04T13:29
в мире
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
украина
ватикан
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее папа Римский заявил в интервью газете Corriere della Sera, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным, чтобы содействовать в урегулировании конфликта на Украине."Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались", - сказал Песков.Он отметил, что никаких инициатив по этому вопросу озвучено не было, и не стал давать оценку необходимости такой встречи.
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в мире, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), москва, украина, ватикан, дмитрий песков
13:29 04.05.2022
 
Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее папа Римский заявил в интервью газете Corriere della Sera, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным, чтобы содействовать в урегулировании конфликта на Украине.
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"Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались", - сказал Песков.
Он отметил, что никаких инициатив по этому вопросу озвучено не было, и не стал давать оценку необходимости такой встречи.
 
В миреРоссияВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)МоскваУкраинаВатиканДмитрий Песков
 
 
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