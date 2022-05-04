https://ria.ru/20220504/vstrecha-1786785485.html

Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле

Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.05.2022

Договоренностей о встрече Путина с папой Римским нет, заявили в Кремле

Договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:29

2022-05-04T13:29

2022-05-04T13:29

в мире

россия

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

украина

ватикан

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее папа Римский заявил в интервью газете Corriere della Sera, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным, чтобы содействовать в урегулировании конфликта на Украине."Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались", - сказал Песков.Он отметил, что никаких инициатив по этому вопросу озвучено не было, и не стал давать оценку необходимости такой встречи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/lay-nato-1786660585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), москва, украина, ватикан, дмитрий песков