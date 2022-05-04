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Украина обвинила Венгрию в планах захвата части территории страны - РИА Новости, 04.05.2022
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Украина обвинила Венгрию в планах захвата части территории страны
Украина обвинила Венгрию в планах захвата части территории страны - РИА Новости, 04.05.2022
Украина обвинила Венгрию в планах захвата части территории страны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UAразом", что Венгрия планировала захватить... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:41
2022-05-04T02:32
в мире
алексей данилов
венгрия
украина
будапешт
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UAразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны. Слова чиновника приводит "Украина.ру".Секретарь СНБО также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации в бывшей советской республике.Посольство Венгрии на Украине в ответ раскритиковало слова Данилова на своей странице Facebook*."Посольство Венгрии на Украине возмущено заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова &lt;…&gt; в отношении нашей родины. Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. &lt;…&gt; Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними", — написало диппредставительство.Дипломаты также потребовали объяснений от "компетентных руководителей Украины" и призвали Данилова отказаться от своих слов.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220503/bayden-1786699851.html
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в мире, алексей данилов, венгрия, украина, будапешт, совет национальной безопасности и обороны украины
01:41 04.05.2022 (обновлено: 02:32 04.05.2022)
 
Украина обвинила Венгрию в планах захвата части территории страны

Секретарь СНБО Данилов: Венгрия планирует захватить часть территории Украины

CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье
Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UAразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны. Слова чиновника приводит "Украина.ру".

"Она (Венгрия. — Прим. ред.) почему-то считала, что может забрать часть своей территории", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации в бывшей советской республике.
Посольство Венгрии на Украине в ответ раскритиковало слова Данилова на своей странице Facebook*.
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"Посольство Венгрии на Украине возмущено заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова <…> в отношении нашей родины. Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними", — написало диппредставительство.
Дипломаты также потребовали объяснений от "компетентных руководителей Украины" и призвали Данилова отказаться от своих слов.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреАлексей ДаниловВенгрияУкраинаБудапештСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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