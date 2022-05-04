https://ria.ru/20220504/velkom-1786802115.html

В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России

В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России - РИА Новости, 04.05.2022

В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России

Группа "Велком" приобрела бизнес Valio в России без привлечения кредитных средств, планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:14

2022-05-04T14:14

2022-05-04T14:14

экономика

санкции

valio ltd.

россия

финляндия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группа "Велком" приобрела бизнес Valio в России без привлечения кредитных средств, планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет инвестиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.Финский производитель продуктов питания Valio сообщил на минувшей неделе, что продает свой российский бизнес, включая бренд плавленого сыра "Виола", группе "Велком" - крупному производителю колбас и других мясных продуктов."В соответствии с требованиями договора сумма сделки не раскрывается, но можем сказать, что на протяжении 30 лет своей истории компания "Велком" развивалась за счет собственных средств. И в данном случае для осуществления сделки кредитные ресурсы не привлекались", - сообщили в пресс-службе.В качестве стратегических целей "Велком" рассматривает "планомерное развитие мясного и молочного производства, в том числе за счет инвестиций". Тем не менее, выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции, где планируется "сохранить и усилить свои позиции". В пресс-службе также сообщили, что никаких сокращений и оптимизации персонала на данном этапе не планируется."Последние несколько лет мы планировали диверсифицировать свой бизнес на рынке продуктов питания и рассматривали различные варианты, в том числе по приобретению действующих игроков. Нам было принципиально важно, чтобы приобретаемый актив отличался высоким качеством выпускаемой продукции и эффективностью бизнеса. Приобретение российского подразделения финского концерна Valio стало оптимальным решением стоящей перед компанией "Велком" задачи", - комментируют в пресс-службе решение группы заняться молочным бизнесом.Продукты под брендом "Виола" по-прежнему будут продаваться на российском рынке, не изменится и товарная линейка продуктов, выпускаемых под другими брендами Valio. Продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, "Велком" имеет право производить в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, valio ltd., россия, финляндия