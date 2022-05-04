https://ria.ru/20220504/velkom-1786802115.html
В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России
В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России - РИА Новости, 04.05.2022
В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России
Группа "Велком" приобрела бизнес Valio в России без привлечения кредитных средств, планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:14
2022-05-04T14:14
2022-05-04T14:14
экономика
санкции
valio ltd.
россия
финляндия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группа "Велком" приобрела бизнес Valio в России без привлечения кредитных средств, планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет инвестиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.Финский производитель продуктов питания Valio сообщил на минувшей неделе, что продает свой российский бизнес, включая бренд плавленого сыра "Виола", группе "Велком" - крупному производителю колбас и других мясных продуктов."В соответствии с требованиями договора сумма сделки не раскрывается, но можем сказать, что на протяжении 30 лет своей истории компания "Велком" развивалась за счет собственных средств. И в данном случае для осуществления сделки кредитные ресурсы не привлекались", - сообщили в пресс-службе.В качестве стратегических целей "Велком" рассматривает "планомерное развитие мясного и молочного производства, в том числе за счет инвестиций". Тем не менее, выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции, где планируется "сохранить и усилить свои позиции". В пресс-службе также сообщили, что никаких сокращений и оптимизации персонала на данном этапе не планируется."Последние несколько лет мы планировали диверсифицировать свой бизнес на рынке продуктов питания и рассматривали различные варианты, в том числе по приобретению действующих игроков. Нам было принципиально важно, чтобы приобретаемый актив отличался высоким качеством выпускаемой продукции и эффективностью бизнеса. Приобретение российского подразделения финского концерна Valio стало оптимальным решением стоящей перед компанией "Велком" задачи", - комментируют в пресс-службе решение группы заняться молочным бизнесом.Продукты под брендом "Виола" по-прежнему будут продаваться на российском рынке, не изменится и товарная линейка продуктов, выпускаемых под другими брендами Valio. Продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, "Велком" имеет право производить в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, valio ltd., россия, финляндия
В "Велком" прокомментировали покупку бизнеса Valio в России
"Велком" купила бизнес Valio на собственные средства и будет инвестировать в развитие
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группа "Велком" приобрела бизнес Valio в России без привлечения кредитных средств, планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет инвестиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.
Финский производитель продуктов питания Valio сообщил на минувшей неделе, что продает свой российский бизнес, включая бренд плавленого сыра "Виола", группе "Велком" - крупному производителю колбас и других мясных продуктов.
"В соответствии с требованиями договора сумма сделки не раскрывается, но можем сказать, что на протяжении 30 лет своей истории компания "Велком" развивалась за счет собственных средств. И в данном случае для осуществления сделки кредитные ресурсы не привлекались", - сообщили в пресс-службе.
В качестве стратегических целей "Велком" рассматривает "планомерное развитие мясного и молочного производства, в том числе за счет инвестиций". Тем не менее, выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции, где планируется "сохранить и усилить свои позиции". В пресс-службе также сообщили, что никаких сокращений и оптимизации персонала на данном этапе не планируется.
"Последние несколько лет мы планировали диверсифицировать свой бизнес на рынке продуктов питания и рассматривали различные варианты, в том числе по приобретению действующих игроков. Нам было принципиально важно, чтобы приобретаемый актив отличался высоким качеством выпускаемой продукции и эффективностью бизнеса. Приобретение российского подразделения финского концерна Valio стало оптимальным решением стоящей перед компанией "Велком" задачи", - комментируют в пресс-службе решение группы заняться молочным бизнесом.
Продукты под брендом "Виола" по-прежнему будут продаваться на российском рынке, не изменится и товарная линейка продуктов, выпускаемых под другими брендами Valio. Продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, "Велком" имеет право производить в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, уточнили в пресс-службе.