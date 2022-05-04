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ФАС рекомендовал угольщикам не привязывать цены к курсам валют

ФАС рекомендовал угольщикам не привязывать цены к курсам валют - РИА Новости, 04.05.2022

ФАС рекомендовал угольщикам не привязывать цены к курсам валют

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала российским угольным предприятиям не привязывать цены на их продукцию к курсам иностранных валют и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:17

2022-05-04T16:17

2022-05-04T16:50

экономика

цены на нефть

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

николай шульгинов

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала российским угольным предприятиям не привязывать цены на их продукцию к курсам иностранных валют и использовать при ценообразовании российские индикаторы вместо зарубежных, чтобы не допустить необоснованного роста цен, сообщила пресс-служба ведомства."ФАС направила рекомендации в адрес крупнейших предприятий, производящих и реализующих энергетический уголь. Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе, путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют", - говорится в сообщении.В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать российские ценовые индикаторы. Отмечается, что их применение позволит сделать ценообразование прозрачным, выстраивать долгосрочные договорные отношения, гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего рынка.Также служба предлагает компаниям изменить торговые политики, прописав в них приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования.В конце апреля ФАС и Минэнерго РФ в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке угля также разработали проект приказа, согласно которому угольным компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, предлагается продавать не менее 10% угля на бирже. Требование будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).Министр энергетики Николай Шульгинов в середине апреля провёл совещание с представителями угольных компаний РФ, где призвал их больше поставлять уголь на внутренний рынок.

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экономика, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)