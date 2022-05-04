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Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе - РИА Новости, 04.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220504/upts-1786863251.html
Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе
Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе - РИА Новости, 04.05.2022
Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе
Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:29
2022-05-04T18:29
религия
россия
украина
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви."Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в тексте распоряжения, которое Семенихин разместил на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана Православная церковь Украины. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат
18:29 04.05.2022
 
Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе

Мэр украинского Конотопа Семенихин издал распоряжение о запрете канонической УПЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦерковные свечи
Церковные свечи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви.
"Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в тексте распоряжения, которое Семенихин разместил на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана Православная церковь Украины. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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