https://ria.ru/20220504/upts-1786863251.html

Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе

Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе - РИА Новости, 04.05.2022

Мэр украинского Конотопа запретил каноническую УПЦ в городе

Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:29

2022-05-04T18:29

2022-05-04T18:29

религия

россия

украина

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви."Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в тексте распоряжения, которое Семенихин разместил на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана Православная церковь Украины. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат