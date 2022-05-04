Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786895046.html
Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии
Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии - РИА Новости, 04.05.2022
Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии
Владимир Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, считает экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:52
2022-05-04T23:52
в мире
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bdf081d5f172dea4db9583ade1b20da1.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, считает экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва."Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры", – сказал он в интервью журналу Time.По его словам, "никто не постарался помочь тому, чтобы был мир"."Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте… Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров", - добавил политик.Он отметил, что люди разжигают ненависть к президенту России Владимиру Путину, "но это не решение проблемы"."Нам нужно достичь соглашения. Но люди поощряют (войну). Вы подбадриваете этого парня (Зеленского), а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор", - считает Лула да Силва.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786835367.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3040ce2027216e9c2572ed274c5f94ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина
23:52 04.05.2022
 
Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии

Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии Лула да Силва

© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на саммите МЕРКОСУР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, считает экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва.
"Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры", – сказал он в интервью журналу Time.
По его словам, "никто не постарался помочь тому, чтобы был мир".
"Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте… Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров", - добавил политик.
Он отметил, что люди разжигают ненависть к президенту России Владимиру Путину, "но это не решение проблемы".
"Нам нужно достичь соглашения. Но люди поощряют (войну). Вы подбадриваете этого парня (Зеленского), а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор", - считает Лула да Силва.
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 16:28
Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала