https://ria.ru/20220504/ukraina-1786895046.html

Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии

Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии - РИА Новости, 04.05.2022

Зеленский хотел войны с Россией, заявил экс-президент Бразилии

Владимир Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, считает экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:52

2022-05-04T23:52

2022-05-04T23:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, считает экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва."Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры", – сказал он в интервью журналу Time.По его словам, "никто не постарался помочь тому, чтобы был мир"."Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте… Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров", - добавил политик.Он отметил, что люди разжигают ненависть к президенту России Владимиру Путину, "но это не решение проблемы"."Нам нужно достичь соглашения. Но люди поощряют (войну). Вы подбадриваете этого парня (Зеленского), а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор", - считает Лула да Силва.

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