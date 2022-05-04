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Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку

Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку

Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку, применялось стрелковое оружие, выпущено три гранаты и 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:29

2022-05-04T23:29

2022-05-04T23:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

горловка

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку, применялось стрелковое оружие, выпущено три гранаты и 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21.20 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): применялось стрелковое оружие; 21.35 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено три гранаты из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое оружие; 22.39 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, владимир путин, горловка, россия, украина