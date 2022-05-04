Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку
СЦКК: украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за час трижды обстреляли Горловку, применялось стрелковое оружие, выпущено три гранаты и 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21.20 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): применялось стрелковое оружие; 21.35 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено три гранаты из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое оружие; 22.39 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.