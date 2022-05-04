https://ria.ru/20220504/ukraina-1786890145.html

Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве

Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве - РИА Новости, 04.05.2022

Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве

Супруга белорусского журналиста Дениса Лавникевича Виктория сообщила, что его пытали в их квартире в Киеве несколько дней, супруги ведут чаты и каналы для... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:32

2022-05-04T22:32

2022-05-04T22:32

в мире

страна.ua

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Супруга белорусского журналиста Дениса Лавникевича Виктория сообщила, что его пытали в их квартире в Киеве несколько дней, супруги ведут чаты и каналы для белорусов на Украине, передают украинские СМИ.По ее словам, она с ребенком выезжала на время на Западную Украину. В один из дней пропала связь с супругом."Когда я смогла вернуться и вскрыла нашу квартиру, то обнаружила Дениса без сознания на полу возле батареи. Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников", - приводит слова Лавникевич издание "Страна.ua".По словам женщины, на супруге "буквально не было живого места" от побоев, а в квартире все перевернуто."В квартире на местах остались деньги и ценные вещи, что говорит о том, что главной целью нападения было не ограбление. Кроме того, пропала информация. Поэтому есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных парой каналов и чатов для белорусов в Украине", - сообщает издание со ссылкой на супругу журналиста.

https://ria.ru/20220420/pytki-1784528950.html

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