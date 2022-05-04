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Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве
Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве - РИА Новости, 04.05.2022
Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве
Супруга белорусского журналиста Дениса Лавникевича Виктория сообщила, что его пытали в их квартире в Киеве несколько дней, супруги ведут чаты и каналы для... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:32
2022-05-04T22:32
2022-05-04T22:32
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Супруга белорусского журналиста Дениса Лавникевича Виктория сообщила, что его пытали в их квартире в Киеве несколько дней, супруги ведут чаты и каналы для белорусов на Украине, передают украинские СМИ.По ее словам, она с ребенком выезжала на время на Западную Украину. В один из дней пропала связь с супругом."Когда я смогла вернуться и вскрыла нашу квартиру, то обнаружила Дениса без сознания на полу возле батареи. Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников", - приводит слова Лавникевич издание "Страна.ua".По словам женщины, на супруге "буквально не было живого места" от побоев, а в квартире все перевернуто."В квартире на местах остались деньги и ценные вещи, что говорит о том, что главной целью нападения было не ограбление. Кроме того, пропала информация. Поэтому есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных парой каналов и чатов для белорусов в Украине", - сообщает издание со ссылкой на супругу журналиста.
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в мире, страна.ua
Жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве
Украинские СМИ: жена белорусского журналиста Лавникевича заявила, что его пытали в Киеве
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Супруга белорусского журналиста Дениса Лавникевича Виктория сообщила, что его пытали в их квартире в Киеве несколько дней, супруги ведут чаты и каналы для белорусов на Украине, передают украинские СМИ.
По ее словам, она с ребенком выезжала на время на Западную Украину. В один из дней пропала связь с супругом.
"Когда я смогла вернуться и вскрыла нашу квартиру, то обнаружила Дениса без сознания на полу возле батареи. Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников", - приводит слова Лавникевич издание "Страна.ua
".
По словам женщины, на супруге "буквально не было живого места" от побоев, а в квартире все перевернуто.
"В квартире на местах остались деньги и ценные вещи, что говорит о том, что главной целью нападения было не ограбление. Кроме того, пропала информация. Поэтому есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных парой каналов и чатов для белорусов в Украине", - сообщает издание со ссылкой на супругу журналиста.