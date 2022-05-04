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Россия доставила на Украину уже более 17,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину уже более 17,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.05.2022
Россия доставила на Украину уже более 17,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину более 17,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено 967 гуманитарных акций, заявил на брифинге в среду руководитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:19
2022-05-04T22:19
2022-05-04T22:21
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 17,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведено 967 гуманитарных акций, заявил на брифинге в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 17 567,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 967 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он отметил, что только за прошедшие в сутки проведены пять гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 195 тонн гуманитарной помощи."Четвертого мая 2022 года проводится четыре гуманитарные акции в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 169,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, украина, херсонская область , луганская народная республика
22:19 04.05.2022 (обновлено: 22:21 04.05.2022)
Россия доставила на Украину уже более 17,5 тысячи тонн гумпомощи
Мизинцев: Россия доставила на Украину уже более 17,5 тысяч тонн гумпомощи