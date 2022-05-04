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В оставленных ВСУ окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики" - РИА Новости, 04.05.2022
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В оставленных ВСУ окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики"
В оставленных ВСУ окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики" - РИА Новости, 04.05.2022
В оставленных ВСУ окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики"
Так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:31
2022-05-04T21:31
в мире
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 мая - РИА Новости. Так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном, сообщил журналистам боец ЛНР с позывным "Циркач".Ранее в ЛНР заявляли, что находят на брошенных украинских позициях большое количество так называемых "боевых наркотиков"."Это "БАС" - боевое анестезирующее средство, которым они (украинские военные - ред.) пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки (бросались – ред.) с автоматом просто", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Он не исключил, что это те самые препараты, которые произведены в американских лабораториях на территории Украины."Это боевое анестезирующее средство, но включает в себя психотропное и подавляющее вещество, которое вырабатывает столько адреналина в кровь, при котором человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря", - рассказал военнослужащий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/vsu-1782269588.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786836433.html
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия
21:31 04.05.2022
 
В оставленных ВСУ окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики"

В оставленных украинскими боевиками окопах в Рубежном нашли "боевые наркотики"

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 мая - РИА Новости. Так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном, сообщил журналистам боец ЛНР с позывным "Циркач".
Ранее в ЛНР заявляли, что находят на брошенных украинских позициях большое количество так называемых "боевых наркотиков".
Наркотическое вещество - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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В ДНР рассказали о "боевых наркотиках", под воздействием которых воюют ВСУ
"Это "БАС" - боевое анестезирующее средство, которым они (украинские военные - ред.) пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки (бросались – ред.) с автоматом просто", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Он не исключил, что это те самые препараты, которые произведены в американских лабораториях на территории Украины.
"Это боевое анестезирующее средство, но включает в себя психотропное и подавляющее вещество, которое вырабатывает столько адреналина в кровь, при котором человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря", - рассказал военнослужащий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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