https://ria.ru/20220504/ukraina-1786880844.html

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 04.05.2022

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Протестующие в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:48

2022-05-04T20:48

2022-05-04T20:53

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Протестующие в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами, сообщает издание Novinite."Граждане пытались обернуть болгарским и украинским флагами памятник Советской армии в центре столицы Болгарии. Инициатива является знаком поддержки и сочувствия украинскому народу, а также протестом против того факта, что памятники, установленные во времена тоталитарного режима в нашей стране, до сих пор не демонтированы... Обертывание прервали "антивоенные" протестующие, которые не согласились с тем, что Болгария должна отправить военно-техническую помощь Украине", - сообщает издание в среду.Отмечается, что акции протеста были оцеплены полицией.В среду Народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786843456.html

https://ria.ru/20220503/isklyuchenie-1786666157.html

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в мире, владимир путин, украина, болгария, россия