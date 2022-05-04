Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786880844.html
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 04.05.2022
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:48
2022-05-04T20:53
в мире
владимир путин
украина
болгария
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93789/02/937890236_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_67ad5b6da8b831c3706c2f83c69cc627.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Протестующие в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами, сообщает издание Novinite."Граждане пытались обернуть болгарским и украинским флагами памятник Советской армии в центре столицы Болгарии. Инициатива является знаком поддержки и сочувствия украинскому народу, а также протестом против того факта, что памятники, установленные во времена тоталитарного режима в нашей стране, до сих пор не демонтированы... Обертывание прервали "антивоенные" протестующие, которые не согласились с тем, что Болгария должна отправить военно-техническую помощь Украине", - сообщает издание в среду.Отмечается, что акции протеста были оцеплены полицией.В среду Народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786843456.html
https://ria.ru/20220503/isklyuchenie-1786666157.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93789/02/937890236_222:0:3763:2656_1920x0_80_0_0_666cf47735fc4d7e46772dd67db2bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, болгария, россия
20:48 04.05.2022 (обновлено: 20:53 04.05.2022)
 
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Novinite: Протестующие в Софии не дали обернуть памятник Советской армии флагом Украины

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Протестующие в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами, сообщает издание Novinite.
"Граждане пытались обернуть болгарским и украинским флагами памятник Советской армии в центре столицы Болгарии. Инициатива является знаком поддержки и сочувствия украинскому народу, а также протестом против того факта, что памятники, установленные во времена тоталитарного режима в нашей стране, до сих пор не демонтированы... Обертывание прервали "антивоенные" протестующие, которые не согласились с тем, что Болгария должна отправить военно-техническую помощь Украине", - сообщает издание в среду.
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 17:01
Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине
Отмечается, что акции протеста были оцеплены полицией.
В среду Народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 17:14
СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС
 
В миреВладимир ПутинУкраинаБолгарияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала