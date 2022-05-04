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Российские ПВО уничтожили шесть беспилотников и два снаряда "Смерча"

Российские ПВО уничтожили шесть беспилотников и два снаряда "Смерча" - РИА Новости, 04.05.2022

Российские ПВО уничтожили шесть беспилотников и два снаряда "Смерча"

Российские военные сбили за день шесть украинских беспилотников и два снаряда систем залпового огня "Смерч", заявил в среду официальный представитель Минобороны РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:15

2022-05-04T20:15

2022-05-04T21:24

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные сбили за день шесть украинских беспилотников и два снаряда систем залпового огня "Смерч", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской народной республики, а также над островом Змеиный", - сказал Конашенков."Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч", - добавил он.Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 146 самолётов и более 700 дронов украинских войск, заявил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин", - сказал он.Кроме того, за время спецоперации было уничтожено 323 украинских РСЗО, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/mintrans-1786821260.html

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Конашенков: "Уничтожены шесть беспилотников и два снаряда "Смерч" Российские военные сбили за день шесть украинских беспилотников и два снаряда систем залпового огня "Смерч", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-04T20:15 true PT1M38S

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безопасность, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, донбасс