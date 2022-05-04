https://ria.ru/20220504/ukraina-1786872677.html
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия - РИА Новости, 04.05.2022
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:34
2022-05-04T19:34
2022-05-04T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
украина
марк рютте
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте."Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании в вопросе поставок дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в своем аккаунте в Twitter.Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Позднее она также рассказала о планах Нидерландов в сотрудничестве с Германией поставлять Украине самоходные артиллерийские установки.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, марк рютте, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
19:34 04.05.2022 (обновлено: 19:38 04.05.2022)
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
Премьер Рютте: Нидерланды рассматривают вопрос поставок Украине тяжелых вооружений