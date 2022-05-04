https://ria.ru/20220504/ukraina-1786872677.html

Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия

Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия - РИА Новости, 04.05.2022

Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия

Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:34

2022-05-04T19:34

2022-05-04T19:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нидерланды

украина

марк рютте

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте."Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании в вопросе поставок дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в своем аккаунте в Twitter.Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Позднее она также рассказала о планах Нидерландов в сотрудничестве с Германией поставлять Украине самоходные артиллерийские установки.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

нидерланды

украина

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, марк рютте, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр