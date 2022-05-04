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Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия - РИА Новости, 04.05.2022
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Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия - РИА Новости, 04.05.2022
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия
Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:34
2022-05-04T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
украина
марк рютте
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте."Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании в вопросе поставок дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в своем аккаунте в Twitter.Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Позднее она также рассказала о планах Нидерландов в сотрудничестве с Германией поставлять Украине самоходные артиллерийские установки.
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в мире, нидерланды, украина, марк рютте, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
19:34 04.05.2022 (обновлено: 19:38 04.05.2022)
 
Нидерланды рассматривают вопрос новых поставок Украине оружия

Премьер Рютте: Нидерланды рассматривают вопрос поставок Украине тяжелых вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, заявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте.
"Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании в вопросе поставок дополнительного тяжелого вооружения", - написал Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским в своем аккаунте в Twitter.
Ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Позднее она также рассказала о планах Нидерландов в сотрудничестве с Германией поставлять Украине самоходные артиллерийские установки.
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