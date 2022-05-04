https://ria.ru/20220504/ukraina-1786853942.html

Премьеры Индии и стран Северной Европы обеспокоены ситуацией на Украине

Премьеры Индии и стран Северной Европы обеспокоены ситуацией на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Премьеры Индии и стран Северной Европы обеспокоены ситуацией на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьеры стран Северной Европы - Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии - выразили серьезную обеспокоенность... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:41

2022-05-04T17:41

2022-05-04T17:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьеры стран Северной Европы - Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии - выразили серьезную обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом на Украине, говорится в заявлении по итогам саммита "Индия – Северные страны"."Премьер-министры выразили серьезную обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине. Они однозначно осудили гибель мирных жителей в Украине. Они подтвердили необходимость немедленного прекращения боевых действий. Они подчеркнули, что современный мировой порядок построен на уставе ООН, международном праве и уважении суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Индии.Участвующие в саммите премьеры "обсудили дестабилизирующий эффект конфликта в Украине и его более широкие региональные и глобальные последствия" и согласились продолжать активно заниматься этим вопросом.Ранее в среду Моди принял участие в саммите "Индия-Северные страны" и провел двусторонние встречи с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Днем ранее он провел встречу с премьером Дании.В понедельник Моди начал первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее посетит Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html

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