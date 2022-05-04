17:01 04.05.2022 (обновлено: 17:13 04.05.2022)
Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине
Парламент Болгарии после пяти часов обсуждений одобрил предоставление помощи Украине
© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии. Архивное фото
РИМ, 4 мая - РИА Новости. Народное собрание Болгарии одобрило в среду решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине, сообщило информагентство БТА.
За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.
На первое после пасхальных каникул заседание парламента были вынесены три проекта резолюции, подготовленные правящими партиями "Продолжаем перемены" (ПП) и Демократическая Болгария, а также оппозиционной партией ГЕРБ.
После пятичасового обсуждения депутаты одобрили предложение ПП, согласно которому парламент дал мандат Совету министров Болгарии на оказание разнообразной помощи Украине. Речь идет о предоставлении гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи в соответствии с потребностями Украины и возможностями Болгарии.
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Утром в парламенте было представлено письмо украинского посла в республике, в котором нашли отражение результаты переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве между Владимиром Зеленским и болгарским премьер-министром Кирилом Петковым. В этом документе, в частности, шла речь об оказании поддержки для вступления Украины в ЕС, помощи украинским беженцам, предоставлении возможности экспортировать украинское зерно в Варну, поставках электроэнергии и природного газа из Украины, проведении ремонта украинской военной техники на предприятиях Болгарии, а также о поставках гуманитарной помощи в воюющую страну.
В соответствии с содержанием этого письма был скорректирован проект резолюции, представленный ПП. Примечательно, что депутаты от Болгарской социалистической партии, которые решительно выступали против оказания военной помощи Украине, поддержали эту резолюцию, предусматривающую возможность ремонта украинской военной техники, а не поставок оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.