https://ria.ru/20220504/ukraina-1786836433.html

"Командиры нас бросили": сержант ВСУ рассказал, как попал в плен к ЛНР

"Командиры нас бросили": сержант ВСУ рассказал, как попал в плен к ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022

"Командиры нас бросили": сержант ВСУ рассказал, как попал в плен к ЛНР

Украинские военные рассказали РИА Новости, что попали в плен к ЛНР, потому что их бросило украинское руководство, и что в плену к ним хорошо относятся. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:32

2022-05-04T16:32

2022-05-04T16:32

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СВАТОВО (ЛНР), 4 мая – РИА Новости. Украинские военные рассказали РИА Новости, что попали в плен к ЛНР, потому что их бросило украинское руководство, и что в плену к ним хорошо относятся.В частности, старший сержант Владимир Благоверный рассказал, что попал в плен 25 апреля "из-за некорректных действий" украинского руководства – "вывели на позиции, сами отошли, основное руководство нас бросило, были в бое, попали в плен". "Был удивлен, как к нам относятся, как пушечное мясо бросают, как одноразовые солдаты... Мы им нужны", - сказал он.Другой украинский военнослужащий Владислав Романчевич сообщил, что когда он попал в плен, его перебинтовали, несли на себе до эвакуационной машины, поили и кормили. "Я не могу назвать это пленом, потому что я как будто в больнице. У них (русских – ред.) есть свое задание, я его услышал, в целом адекватное, хочу, чтобы они его скорее достигли", - отметил он.По словам украинского военного, "все, что нам рассказывают в новостях и через СМИ, - не есть правда, даже то, что русские солдаты не берут в плен".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/plennye-1786546042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс