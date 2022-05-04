https://ria.ru/20220504/ukraina-1786833011.html

Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий - РИА Новости, 04.05.2022

Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных (боевых) действий,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:16

2022-05-04T16:16

2022-05-04T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных (боевых) действий, об этом сообщает парламент в Telegram."Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий "по отсечению вооруженной агрессии против Украины", в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в сообщении. До принятия данного закона территориальная оборона могла выполнять задания исключительно вне районов ведения военных действий. Ранее правительство Украины своим постановлением расширило перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/telegram-1786393442.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html

https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785941715.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины