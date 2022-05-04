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Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786833011.html
Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий
Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий - РИА Новости, 04.05.2022
Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий
Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных (боевых) действий,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:16
2022-05-04T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных (боевых) действий, об этом сообщает парламент в Telegram."Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий "по отсечению вооруженной агрессии против Украины", в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в сообщении. До принятия данного закона территориальная оборона могла выполнять задания исключительно вне районов ведения военных действий. Ранее правительство Украины своим постановлением расширило перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/telegram-1786393442.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html
https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785941715.html
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украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины
16:16 04.05.2022 (обновлено: 16:26 04.05.2022)
 
Рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Рада разрешила территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задания в районах ведения военных (боевых) действий, об этом сообщает парламент в Telegram.
"Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий "по отсечению вооруженной агрессии против Украины", в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в сообщении.
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До принятия данного закона территориальная оборона могла выполнять задания исключительно вне районов ведения военных действий. Ранее правительство Украины своим постановлением расширило перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.
На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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