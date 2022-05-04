https://ria.ru/20220504/ukraina-1786789026.html

Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области

Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022

Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области

Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области и увозят в неизвестном направлении всех, кто "симпатизирует российской... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:41

2022-05-04T13:41

2022-05-04T14:34

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области и увозят в неизвестном направлении всех, кто "симпатизирует российской стороне", сообщил РИА Новости источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий."В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников", — сообщил также собеседник агентства.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины