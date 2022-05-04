Рейтинг@Mail.ru
Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786789026.html
Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области
Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области
Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области и увозят в неизвестном направлении всех, кто "симпатизирует российской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:41
2022-05-04T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1758655939b4c872ce1ef5741174360.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области и увозят в неизвестном направлении всех, кто "симпатизирует российской стороне", сообщил РИА Новости источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий."В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников", — сообщил также собеседник агентства.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e2d4283a4f47c57713fe675ff0f002f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины
13:41 04.05.2022 (обновлено: 14:34 04.05.2022)
 
Источник: карательный отряд СБУ вошел в Старый Салтов в Харьковской области

Источник: карательный отряд СБ Украины вошел в Старый Салтов в Харьковской области

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ во время рейда в Харькове
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области и увозят в неизвестном направлении всех, кто "симпатизирует российской стороне", сообщил РИА Новости источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
"В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников", — сообщил также собеседник агентства.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала