https://ria.ru/20220504/ukraina-1786788410.html

Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным

Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным - РИА Новости, 04.05.2022

Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:38

2022-05-04T13:38

2022-05-04T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

украина

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Ранее Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации СМИ, он планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер заявлял, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Шольц заявил в ходе интервью телеканалу ZDF, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей Штайнмайеру."Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию", - заявил Шольц на пресс-конференции в среду по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ, отвечая на вопрос, что должно случиться, чтобы его визит в Киев мог состоятся.Шольц отметил, что уже посещал Киев, встречался с Зеленским в других странах, общался по телефону. "Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства", - заявил Шольц.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786617745.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, ситуация в днр и лнр