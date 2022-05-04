13:38 04.05.2022 (обновлено: 14:21 04.05.2022)
Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным
Канцлер ФРГ Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации СМИ, он планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер заявлял, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Шольц заявил в ходе интервью телеканалу ZDF, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей Штайнмайеру.
"Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию", - заявил Шольц на пресс-конференции в среду по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ, отвечая на вопрос, что должно случиться, чтобы его визит в Киев мог состоятся.
Шольц отметил, что уже посещал Киев, встречался с Зеленским в других странах, общался по телефону. "Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства", - заявил Шольц.
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