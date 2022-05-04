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Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным - РИА Новости, 04.05.2022
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Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным
Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным - РИА Новости, 04.05.2022
Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:38
2022-05-04T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Ранее Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации СМИ, он планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер заявлял, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Шольц заявил в ходе интервью телеканалу ZDF, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей Штайнмайеру."Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию", - заявил Шольц на пресс-конференции в среду по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ, отвечая на вопрос, что должно случиться, чтобы его визит в Киев мог состоятся.Шольц отметил, что уже посещал Киев, встречался с Зеленским в других странах, общался по телефону. "Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства", - заявил Шольц.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786617745.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, ситуация в днр и лнр
13:38 04.05.2022 (обновлено: 14:21 04.05.2022)
 
Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным

Канцлер ФРГ Шольц назвал отказ Киева принять с визитом Штайнмайера проблематичным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблемой для правительства и народа Германии отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации СМИ, он планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер заявлял, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Шольц заявил в ходе интервью телеканалу ZDF, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей Штайнмайеру.
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"Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию", - заявил Шольц на пресс-конференции в среду по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ, отвечая на вопрос, что должно случиться, чтобы его визит в Киев мог состоятся.
Шольц отметил, что уже посещал Киев, встречался с Зеленским в других странах, общался по телефону. "Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства", - заявил Шольц.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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