10:47 04.05.2022 (обновлено: 11:07 04.05.2022)
Российские ракетчики уничтожили батареи украинских РСЗО, гаубиц и САУ
Минобороны: российские ракетные войска уничтожили батареи украинских РСЗО, гаубиц и САУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили несколько батарей тяжелых вооружений ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал генерал-майор на брифинге.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", — продолжил Конашенков.
Также подразделения ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", и сбили в воздухе четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.