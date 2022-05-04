https://ria.ru/20220504/ukraina-1786735134.html

Российские ракетчики уничтожили батареи украинских РСЗО, гаубиц и САУ

Российские ракетчики уничтожили батареи украинских РСЗО, гаубиц и САУ - РИА Новости, 04.05.2022

Российские ракетчики уничтожили батареи украинских РСЗО, гаубиц и САУ

Российские ракетные войска уничтожили несколько батарей тяжелых вооружений ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:47

2022-05-04T10:47

2022-05-04T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили несколько батарей тяжелых вооружений ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал генерал-майор на брифинге.Кроме того, российские ВКС высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.Также подразделения ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", и сбили в воздухе четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786732792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина