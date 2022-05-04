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В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786729921.html
В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины
В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины - РИА Новости, 04.05.2022
В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины
Мобильная связь и доступ к интернету постепенно восстанавливаются в освобожденных регионах Юга Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:21
2022-05-04T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
сергей лавров
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Мобильная связь и доступ к интернету постепенно восстанавливаются в освобожденных регионах Юга Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что власти Украины в ночь на 1 мая отключили от мобильной связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской области. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора."Мобильная связь и интернет постепенно восстанавливаются. Отключение Украиной интернета ускорило появление интернета российского. Пустота заполнилась", - сказал Крючков.По его словам, в освобожденные регионы уже поступает российский интернет-трафик. Кроме того, перенастраиваются вышки сотовой связи, которые теперь не зависят от украинских мобильных операторов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786654184.html
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786173282.html
россия
запорожская область
украина
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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, сергей лавров, украина, республика крым
10:21 04.05.2022
 
В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины

Советник главы Крыма Крючков заявил о постепенном восстановлении связи на юге Украины

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Мобильная связь и доступ к интернету постепенно восстанавливаются в освобожденных регионах Юга Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что власти Украины в ночь на 1 мая отключили от мобильной связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской области. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора.
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Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы
"Мобильная связь и интернет постепенно восстанавливаются. Отключение Украиной интернета ускорило появление интернета российского. Пустота заполнилась", - сказал Крючков.
По его словам, в освобожденные регионы уже поступает российский интернет-трафик. Кроме того, перенастраиваются вышки сотовой связи, которые теперь не зависят от украинских мобильных операторов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьСергей ЛавровУкраинаРеспублика Крым
 
 
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