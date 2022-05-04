В Крыму заявили о постепенном восстановлении мобильной связи на юге Украины
Советник главы Крыма Крючков заявил о постепенном восстановлении связи на юге Украины
Смартфон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Мобильная связь и доступ к интернету постепенно восстанавливаются в освобожденных регионах Юга Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что власти Украины в ночь на 1 мая отключили от мобильной связи и интернета Херсонскую и часть Запорожской области. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора.
"Мобильная связь и интернет постепенно восстанавливаются. Отключение Украиной интернета ускорило появление интернета российского. Пустота заполнилась", - сказал Крючков.
По его словам, в освобожденные регионы уже поступает российский интернет-трафик. Кроме того, перенастраиваются вышки сотовой связи, которые теперь не зависят от украинских мобильных операторов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.