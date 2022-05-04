На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: на Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине вместе с подразделениями полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) сражаются наемники из Израиля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД добавила, что в Израиле об этом не могут не знать. "Я видела видео, фактуру, материалы", - пояснила Захарова.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы. В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".