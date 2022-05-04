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На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2022
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На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова
На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2022
На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова
На Украине вместе с подразделениями полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) сражаются наемники из Израиля, сообщила официальный... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:10
2022-05-04T10:10
в мире
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россия
ситуация в днр и лнр
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине вместе с подразделениями полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) сражаются наемники из Израиля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Представитель МИД добавила, что в Израиле об этом не могут не знать. "Я видела видео, фактуру, материалы", - пояснила Захарова.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы. В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
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в мире, израиль, украина, россия, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:10 04.05.2022
 
На Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: на Украине вместе с азовцами воюют наемники из Израиля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине вместе с подразделениями полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) сражаются наемники из Израиля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД добавила, что в Израиле об этом не могут не знать. "Я видела видео, фактуру, материалы", - пояснила Захарова.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы. В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
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