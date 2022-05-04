08:59 04.05.2022 (обновлено: 09:26 04.05.2022)
МИД призвал не ориентироваться на заявления киевского режима
Представитель МИД Захарова призвала не ориентироваться на заявления киевского режима
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сегодня представители Киева просят одно, потом отказываются, поэтому не надо ориентироваться на заявления киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы переговоров с Украиной.
"Слушать их (заявления представителей Киева - ред.) и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем - что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, это "классика поведения" киевского режима.
"Поэтому не надо ориентироваться на все, что оттуда доносится", - заключила представитель МИД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.