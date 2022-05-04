https://ria.ru/20220504/ucheniya-1786706080.html

Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"

Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника" - РИА Новости, 04.05.2022

Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"

Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:09

2022-05-04T03:09

2022-05-04T03:09

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

владивосток

россия

армия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).Боевые расчёты фрегата и корвета уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учений все корабли вернулись в пункт базирования.По данным ТОФ, учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, россия, армия