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Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника" - РИА Новости, 04.05.2022
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Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"
Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника" - РИА Новости, 04.05.2022
Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"
Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T03:09
2022-05-04T03:09
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).Боевые расчёты фрегата и корвета уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учений все корабли вернулись в пункт базирования.По данным ТОФ, учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, россия, армия
03:09 04.05.2022
 
Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"

Корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника на учениях в заливе Петра Великого

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Личный состав фрегата и корвета на первой стадии учения отработали экстренное приготовление к бою и походу и выход в море в район поиска субмарины "неприятеля". В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования", — говорится в сообщении.

Боевые расчёты фрегата и корвета уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.
Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учений все корабли вернулись в пункт базирования.
По данным ТОФ, учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокРоссияАрмия
 
 
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