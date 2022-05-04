https://ria.ru/20220504/tyurma-1786848707.html

Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону

Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону - РИА Новости, 04.05.2022

Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону

Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:22

2022-05-04T17:22

2022-05-04T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

луганск

ситуация в днр и лнр

батальон "айдар"

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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным центром, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам."За разговоры с Луганском, если находили в телефоне, местных задерживали, держали в подвале", - сказал Баштанник.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз. В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила ранее РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий". А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".Размах бесчинств "айдаровцев" дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.

https://ria.ru/20220504/plennye-1786829755.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, луганск, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар"