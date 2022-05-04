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Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/tyurma-1786848707.html
Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону
Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону - РИА Новости, 04.05.2022
Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону
Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:22
2022-05-04T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
луганск
ситуация в днр и лнр
батальон "айдар"
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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным центром, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам."За разговоры с Луганском, если находили в телефоне, местных задерживали, держали в подвале", - сказал Баштанник.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз. В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила ранее РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий". А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".Размах бесчинств "айдаровцев" дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
https://ria.ru/20220504/plennye-1786829755.html
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, луганск, ситуация в днр и лнр, батальон "айдар"
17:22 04.05.2022 (обновлено: 18:42 04.05.2022)
 
Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону

Экс-боевик "Айдара": луганчан при власти Киева сажали в тюрьму за разговоры по телефону

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным центром, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
"За разговоры с Луганском, если находили в телефоне, местных задерживали, держали в подвале", - сказал Баштанник.
Боевики батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз. В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.
Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила ранее РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий". А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".
Размах бесчинств "айдаровцев" дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
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