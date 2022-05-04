17:22 04.05.2022 (обновлено: 18:42 04.05.2022)
Экс-боевик "Айдара": луганчан сажали в тюрьму за разговоры по телефону
Экс-боевик "Айдара": луганчан при власти Киева сажали в тюрьму за разговоры по телефону
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие. Архивное фото
ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Жители Луганской области при киевском режиме могли попасть в тюрьму украинского неонацистского батальона "Айдар" даже за телефонные разговоры с областным центром, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
"За разговоры с Луганском, если находили в телефоне, местных задерживали, держали в подвале", - сказал Баштанник.
База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз. В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.
Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила ранее РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий". А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".
Размах бесчинств "айдаровцев" дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
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