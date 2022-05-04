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Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки - РИА Новости, 04.05.2022
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Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки
Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки - РИА Новости, 04.05.2022
Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки
Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США получать через интернет данные от российских граждан подпадают под уголовную квалификацию и является РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:00
2022-05-04T14:00
в мире
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
государственный департамент сша
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США получать через интернет данные от российских граждан подпадают под уголовную квалификацию и является попыткой вербовки, шпионажа и подстрекательством к госизмене, считает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными"."Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Парламентарий отметил, что комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела России и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку.
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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, госдума рф, василий пискарев
14:00 04.05.2022
 
Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки

Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян о передаче данных попыткой вербовки

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США получать через интернет данные от российских граждан подпадают под уголовную квалификацию и является попыткой вербовки, шпионажа и подстрекательством к госизмене, считает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными".
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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"Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Парламентарий отметил, что комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела России и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку.
 
В миреСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Государственный департамент СШАГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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