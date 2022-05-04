https://ria.ru/20220504/tsru-1786795781.html

Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки

Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки - РИА Новости, 04.05.2022

Пискарев назвал публикации ЦРУ инструкций для россиян попыткой вербовки

Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США получать через интернет данные от российских граждан подпадают под уголовную квалификацию и является РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:00

2022-05-04T14:00

2022-05-04T14:00

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США получать через интернет данные от российских граждан подпадают под уголовную квалификацию и является попыткой вербовки, шпионажа и подстрекательством к госизмене, считает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными"."Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами. Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию - это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Парламентарий отметил, что комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела России и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку.

https://ria.ru/20220504/prizyvy-1786783518.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, госдума рф, василий пискарев